蕭上梅下 蕭茲任德國總理 開啟紅綠燈內閣新時代

德國新總理蕭茲將帶領社民黨、 自民黨和綠黨組成的「紅綠燈內閣」，引領德國與歐洲進入新篇章。(美聯社)

德國 國會8日投票，通過社會民主黨領袖蕭茲 (Olaf Scholz)出任戰後德國的第九位總理，梅克爾 (Angela Merkel)16年來由保守政黨主政的時代隨之畫下句點；63歲的蕭茲將帶領社民黨、 自民黨和綠黨組成的「紅綠燈內閣」，引領德國與歐洲進入新篇章。

過去16年來，作為德國領袖和歐洲的非正式領導人的梅克爾，8日最後一次步出總理辦公室；她第一次踏進這間辦公室時，美國還是布希(George W. Bush)主政。

德國新總理蕭茲將帶領社民黨、 自民黨和綠黨組成的「紅綠燈內閣」，引領德國與歐洲進入新篇章。圖為新總理蕭茲(中)8日就任，率領新內閣成員亮相。(路透)

梅克爾：為國負責最美好職務

「恭喜你，親愛的總理先生、親愛的蕭茲。」梅克爾在總理府的集會上說：「我從自身經驗得知，當選是令人動容的時刻，這是刺激卻極具挑戰性的職責，但若你能接納並享受它，這或許是為國負責的最美好職務。」

長期以來，梅克爾被視為全球最有權勢的女性領導人，她以中立作風引領德國和歐洲經歷四位美國總統和五位英國首相；她穩定擴大權勢，招來褒貶評價，但她仍是領導歐陸度過重重危機的單一穩定勢力。

德國新任總理蕭茲(Olaf Scholz)8日就職時，向前總理梅克爾(Angela Merkel)獻花致意後兩人寒喧，也結束梅克爾16年主政的輝煌生涯，德國也將邁入由社會民主黨、綠黨和自由民主黨聯合執政的新時代。(美聯社)

蕭茲：將延續梅克爾務實路線

曾在梅克爾政府任內擔任副總理與財政部長的蕭茲已表示，會延續她的務實路線。

梅克爾自述主政時期「多事且極具挑戰」，她的卸任標示德國一個政治世代的結束，德國與歐洲也翻開不確定性的的新篇章。

「您擔任總理很長一段時間，做了許多大事，我們曾經手部分大危機並同進退。」蕭茲從梅克爾手中正式接掌總理職權後說，「這些事件讓我們互信合作，展現強勁有為的民主，其中有許多共識、民主與合作。」

然而，德國民眾對於梅克爾的功業，大多因她2015、2016年間，決定接納約100萬難民入境為分野，認為此舉分化了德國，且讓極右派民族主義運動，變得比納粹時期強大。

但梅克爾接納難民也軟化德國一向剛硬的形象，讓德國在民粹主義威脅西方民主秩序之際，成為自由的燈塔。

定義梅克爾時代的另一個決定性時刻是歐債危機，她嚴格撙節預算，讓許多南歐國家至今無法原諒她。

「歐洲部分地區對梅克爾的評價，比全球其他地方還差。」柏林洪堡大學移民研究教授福魯坦(Naika Foroutan)說，這在德國境內亦然，梅克爾在西部廣受歡迎，卻不受東部民眾的青睞。

梅克爾10月邀請蕭茲出席羅馬的20國集團(Group of 20)峰會，將他介紹給各國領袖，並在國會投票前便讓他參與國內各大決定。

穩定移交政權 德人欣賞

德國民眾欣賞梅克爾穩定移交政權給蕭茲，這與美國前總統川普及其支持者對待拜登的做法迥異。