2大危機、2大友邦 德國新總理蕭茲 即刻面臨的難題

德國新總理蕭茲將帶領社民黨、 自民黨和綠黨組成的「紅綠燈內閣」，引領德國與歐洲進入新篇章。(美聯社)

德國 政壇長青樹梅克爾 8日結束16年任期，把她曾形容「最美麗的」總理職務，交接給中間偏左的社民黨領袖蕭茲 ；接下歐洲最大民主國家領導人職務的蕭茲，馬上就進入深水區，因為他要符合梅克爾為總理職務立下的高標準，恐怕很困難。

另一方面，新上路的德國政府矢言對中、俄立場轉硬，縱使只是｢語氣｣上的轉變，料將對整個歐洲發揮擴散效應，因為柏林向來是歐洲中間立場、溫和不激的安定力量。

德國在梅克爾的領導下，克服重重危機，不但重振了德國的聲威，還引領歐洲步入正軌，也為自己贏得國內外的尊敬。

國會在確認蕭茲職位前，起立鼓掌足足一分鐘，歡送梅克爾離開政壇；但見她坐在民眾席，膝上放著筆記本，顯然正記錄蕭茲的得票情況。

國會最後以黨派為界，395票對303票通過蕭茲的任命案；總統史岱麥爾隨後將就任證書交給新總理。

紐約時報報導，剛就任的蕭茲，馬上面臨新冠疫情又趨嚴峻和俄國可能入侵烏克蘭兩大危機；而脫離歐盟的英國和「日益不可靠」的美國，則是他向西要面對的兩大「問題友邦。」

蕭茲領導的聯合政府要如何面對眼前危機，目前仍看不出來；他的社民黨和梅克爾的基民黨有三屆聯合執政的經驗，他自己過去四年就擔任財政部長。

去年9月德國選舉期間，政權的轉換就已啟動，梅克爾邀他10月到羅馬一起參加20工業國高峰會，把他介紹給拜登；上周，新舊兩總理還一起主持了疫情緊急會議，和16個地方政府首長共同面對惡化的疫情；而蕭茲第一個出訪國就是法國，歐盟的另一軸心力量。

梅克爾和蕭茲在交接時發表溫暖、鼓勵與祝福的談話，讓德國人都覺得驕傲；曾任梅克爾首席外交顧問的賀伊斯根(Christoph Heusgen)說，權力的移交可以在「沒有幸災樂禍、沒有仇恨、沒有惡意」的情況下完成，「我不禁要為我們的民主感到些許的驕傲。」

蕭茲政府轉變對中、俄的立場料將影響整個歐洲國家，智庫學者沃特爾(Janka Oertel)說，德國要把中國當戰略夥伴的言論「斷然已成過去」，現在強調的是要把北京當作「系統性的競爭對手」與經濟的競爭對象。