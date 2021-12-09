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乏味化身？德國新總理「機器人蕭茲」誓詞未提上帝

編譯郭宣含／綜合8日電
63歲的社會民主黨領袖蕭茲8日宣誓就職，出任戰後德國的第九位總理。(美聯社)
63歲的社會民主黨領袖蕭茲8日宣誓就職，出任戰後德國的第九位總理。(美聯社)

德國社會民主黨(SPD)領袖蕭茲(Olaf Scholz)8日宣誓就任總理時，有別於戰後就任的八名總理，他的誓詞中未提及上帝；不過，蕭茲從政經驗豐富，從一位激進社會主義者轉向務實修正，雖缺乏個人魅力且說話乏味死板，但他的實力常被低估。

蕭茲在國會宣誓時，承諾致力為德國人民福祉而努力，但最後卻未提到傳統誓詞「上帝助我」(so help me God)，此舉在德國總理就職中相當罕見；不過，這蕭茲2011年就任漢堡(Hamburg)市長，以及2018年就任財政部長時，均未在誓詞提到上帝。

歷來德國總理宣誓時，會引述德國憲法第56條，「我承諾我將致力於德國人民福祉，我將促進其繁榮，免其受到傷害，尊重捍衛憲法和聯邦法律，盡力履行我的義務，並公平對待每個人，願上帝助我。」

蕭茲還是嬰兒時受洗為新教徒，之後離開教會；德國小報「畫報」(Bild)9月選舉前曾問蕭茲的信仰，他回：「人類應為彼此負責，我們必須公平對待彼此，愛鄰居謂之團結，這些基督教價值對我影響深遠。」

德國之聲(DW)稱蕭茲從政經歷豐富，但缺少個人魅力，喜怒不形於色，且談話乏味重複又充滿政治用詞，被暱稱為「機器人蕭茲」；德國「明鏡週刊」(Der Spiegel)則直稱蕭茲是「政壇乏味化身」。

蕭茲為自己解釋時表示，他只須傳達訊息，必須不帶個人情感；他向來不太展露明顯情緒波動，謹慎自制；熟知他或與其長期共事的人都說，蕭茲從未提高音量，遑論發脾氣，若真遇到惱人之事，頂多耳根子發紅並走到一旁。

但蕭茲的實力常被低估，他在1970年代投入政壇，便穩紮穩打，逐步爬上權力巔峰；期間他經歷數次重大轉變，他在1980年代是激進社會主義者，高呼要「征服資本主義經濟」，但後來他在漢堡開設自己的法律事務所後，逐漸明白生意經營與獨立創業的效果，並修正至中間路線。

蕭茲自信心堅定，從政數十年都都不畏縮，失敗也不抱怨；他在2020年8月成為總理候選人後，雖然遭到多人訕笑，但他不受干擾以一貫堅忍態度參選，這些態度似成為他如今成功的基石。

蕭茲 德國 民主黨

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