中駭29國42網站 微軟獲法院批准「阻斷」滲透

微軟6日宣布，運用法院命令「阻斷」了40多個遭中國駭客入侵的網站，避免「遇駭對象」進一步受害。（Getty Images）

微軟 (Microsoft )6日宣布，運用法院命令「阻斷」了40多個遭中國駭客 入侵的網站，這些網站分布在美國等29個國家；中國駭客組織發動網路間諜行動控制網站，微軟先發制人，避免「遇駭對象」進一步受害。

維吉尼亞州東部地方法院的命令，授權微軟數位犯罪小組(Microsoft Digital Crimes Unit)阻斷中國駭客集團「尼柯」(Nickel)的行動，掌控42個被「尼柯」用以滲透目標對象的網站；這些網站的流量現已由導向微軟，並由微軟的安全伺服器掌控，讓微軟可保護既有及未來潛在的受害者，且更了解「尼柯」的行動。

微軟資安部副總監柏特(Tom Burt)在企業部落格上寫道：「我們相信這些攻擊大多在蒐集政府機關、智庫與人權組織的情報。」

微軟威脅情報中心(Microsoft Threat Intelligence Center)自2016年起追蹤「尼柯」，分析其特定行動，2019年發現其涉及國家層級的駭攻。

微軟拒絕公開受害機構名稱，但表示「尼柯」曾試圖從美洲、加勒比海地區、歐洲及非洲的外交機構與外國事務部竊取敏感資訊，且攻擊對象多與中國的地緣政治利益有關。

微軟的行動是美國政府機關與科技公司合作的一環，在數位間諜行動造成更慘重的傷害前，先發制人。

然而，攔截中國駭客組織所用的網站只能暫時中斷駭客行動，駭客會再找其他有漏洞的基礎建設並重組駭攻行動，科技公司攔截網站的行動是為受害者爭取時間，抵禦駭客的攻擊威脅。

微軟表示，與外國政府有關的駭客行動共涉及24宗訴訟，其中五件觸及國家層級的駭攻，微軟已下架1萬多個用作網路犯罪的惡意網站，以及近600個國家級駭攻行動使用的網站，並成功阻止60萬個意圖用來犯罪的網站註冊。

國家安全局(NSA)調查中的另一起案件顯示，疑似中國的駭客行動滲透多間美國國防與科技企業。

行動裝置資安公司「瞭望」(Lookout)去年發現，駭客組織在維吾爾族人的手機上安裝惡意軟體；西方國家政府譴責中國對維吾爾族人進行種族滅絶的行動。