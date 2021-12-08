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抵制北京冬奧？澳洲跟進 英加還在想 歐洲仍猶疑

編譯中心／綜合報導
美國宣布外交抵制明年2月的北京冬季奧運。圖為行人路過北京首鋼園區一座冬奧雕像。（美聯社）
美國宣布外交抵制明年2月的北京冬季奧運。圖為行人路過北京首鋼園區一座冬奧雕像。（美聯社）

美國7日宣布外交抵制明年的北京冬季奧運，各國是否跟進受到關注。紐西蘭已表明因新冠疫情不派官員參加，澳洲8日宣布跟進美國，不會派人參加在中國舉辦的2022年冬季奧運會；英國和加拿大等美國主要盟邦傳考慮跟進，但因中國全球政經影響力成長，預料將阻止其他國家加入杯葛行動。

拜登政府宣布「外交抵制」北京冬奧，即不派官員出席但允許運動員參賽。

加拿大外交部表示「加國對中國侵犯人權的相關報導深感不安，我們已接獲美方的決定，將繼續與合作夥伴和盟邦討論」。

澳洲上月已表示「會等拜登政府的決定」。BBC報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日指出，澳洲將不會派官員前往北京參加明年的冬季奧運，並稱這一決定是為了回應中國在新疆「侵犯人權的行為」以及「澳洲一直提出的許多其他問題」，不過他補充說「運動員仍能參加賽事」。

紐西蘭副總理羅伯森7日表示，紐西蘭早在10月就告知北京不會派官員出席冬奧，主因是新冠疫情下的旅行限制。不過羅伯森也說，紐西蘭已多次向中國表明「對人權問題的關切」。

英國也尚未決定是否響應。首相強生的發言人11月下旬表示，強生不支持抵制想法。不過，BBC報導，英國外交大臣特拉斯私下表示，考慮跟進抵制。

歐洲對抵制北京冬奧仍猶疑不定，歐盟執委會官員先前已拒絕歐洲議會所提抵制北京冬奧的要求。德國準外長貝爾柏克日前受訪時表示，正考慮抵制北京冬奧，但準總理蕭茲7日被問到這個問題時，拒絕回答。

日本尚未表態 南韓已說「支持冬奧」

日本首相岸田文雄說，是否派外交代表出席北京冬奧，日方會在考量奧運目的、外交情勢與日本國家利益後自主決定。

韓國外交部發言人崔泳杉7日在例行記者會上表示，韓方始終支持北京冬奧會取得圓滿成功。

紐時指出，美國前一次全面抵制奧運會是1980年莫斯科夏季奧運，當時美國總統卡特為抗議蘇聯入侵阿富汗，率西方盟國集體杯葛。儘管當年有數十國響應抵制，但之後幾十年，大多數政治領袖和體育官員都認為，全面抵制只是讓運動員平白喪失參賽機會。

不願具名的美方外交官員則稱外交抵制是務實之舉，可凸顯拜登政府不滿北京政策，但不至於拒絕往來，以便為美中之間微妙而持續的談判預留空間。

北京冬奧 奧運 拜登

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