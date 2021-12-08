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民主峰會9日登場 地緣政治考量…人權劣跡國也與會

記者張文馨／華盛頓報導
拜登政府廣邀世界110個國家地區將於9日舉辦民主峰會，但被批評邀請人權劣跡斑斑的國家與會。（美聯社）
拜登政府廣邀世界110個國家地區將於9日舉辦民主峰會，但被批評邀請人權劣跡斑斑的國家與會。（美聯社）

民主峰會9日將登場，在開會前夕，華盛頓郵報報導，與會者包括人權表現劣跡國，且可看出這份名單有地緣政治考量；美國政府資深官員7日會前簡報表示，將透過這次峰會建構目標與承諾，與世界各地政府合作，展開「行動年」，而台灣可就防範威權主義等做出有意義承諾。

資深官員表示，沒有民主是完美的，美國亦然，盼透過廣泛多樣化的政府與非政府組織，為全球制定一個民主復興（democratic renewal）的可行之策，峰會將聚焦強化民主與反威權、打擊貪腐和促進人權。

當被問及在這場峰會後可能採取的具體行動，資深官員說，美國將與其他政府和非政府運動人士合作，落實集體承諾，並制定下一步的承諾和倡議。

這名官員表示，台灣身為捍衛對抗虛假訊息的全球領袖，也運用新興科技使其治理更加透明且負責，台灣是強有力的民主案例，能就防範威權主義等作出有意義承諾；此外，台灣將以符合美國的一個中國政策的方式，參與這場峰會。

該資深官員並未說明到底會有哪些具體行動，華郵6日也報導，有些受邀國本身的人權紀錄就劣跡斑斑，美國自身民主倒退，也讓主辦峰會成為尷尬挑戰。

華郵報導，巴基斯坦、菲律賓等屢遭美國抨擊法外處決的國家受邀，歐盟成員的匈牙利、北約盟國的土耳其被拒於門外，白宮發言人莎奇（Jen Psaki）只語焉不詳表示，受邀不代表認可對方的民主作為，未受邀也不代表其民主被否定。

華郵報導，美國的邀請考量還包含地緣政治；美國很難在邀請印度與會的同時排除印國宿敵巴基斯坦，拜登政府也希望日後與神學士打交道時能有巴國配合。

美國前駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）表示，這並非創建一個排外的民主俱樂部，而是共同讚譽民主，這種場合終究難擺脫地緣政治考量。

華郵報導，邀請台灣、排除中國，的確都激怒北京，這都在拜登政府的預期中；美國資深官員告訴華郵：「不只中國對這場峰會有敵意，許多亞洲國家即使是民主國家，態度同樣曖昧」；與中國政經關係密切的南韓力圖低調，婉拒派高層官員在峰會演說，印尼和馬來西亞，也都不願捲入美中的地緣政治之爭。

華郵 拜登 北京

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