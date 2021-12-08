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最新民調：若今日大選 川普能贏拜登

編譯柯立偉／綜合6日電
民調顯示，若今日舉行大選，前總統川普有望擊敗現任總統拜登，再度入主白宮。（美聯社）
民調顯示，若今日舉行大選，前總統川普有望擊敗現任總統拜登，再度入主白宮。（美聯社）

自從今年美軍自阿富汗撤軍以來，拜登總統的民調支持度就直線下滑；國會山莊報(The Hills)及華爾街日報(WSJ)近日公布各自民調，顯示若今日就大選，川普有望擊敗拜登，再度入主白宮。

國會山莊報民調顯示，整體而言共有48%受訪者表態支持川普，而仍會把票投給拜登的受訪者約45%，還有約8%民眾表示不確定；若以居住地區區分，城市、城郊地區居民與鄉村地區呈兩極分布，拜登在城市及城郊的支持度比川普高20%，而川普在鄉村地區則比拜登多出33%。

57%不認同拜登表現

華爾街日報的民調與此相去不遠，結果顯示若今日大選，有44%民眾傾向投給共和黨候選人，仍支持民主黨的約41%；兩者數據雖相去不遠，但不認同拜登表現的選民高達57%，更有高達63%受訪者認為「國家政策方向」錯誤，顯見民眾對於拜登領導下的美國普遍抱持悲觀的未來展望。

兩份民調均指出，川普仍是共和黨共主；國會山莊報的調查中，支持川普回鍋再選的民眾高達67%，狠甩僅次於川普的前副統統潘斯(Mike Pence)的9%支持率，及佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的8%支持率，若川普決定再戰2024，以現在的民調數字而言幾乎篤定會獲得共和黨提名。

專家：明年國會可能變天

民調專家潘恩(Mark Penn)說：「拜登民意支持度的崩盤，為川普再度贏得大選提供良好的政治基礎」；這樣的結果顯示出民主黨在明年的期中選舉中，國會兩院的多數地位可能不保，特別現在參、眾兩院兩黨席次差距不大，以共和黨現階段的支持率而言，明年選舉結果必定使國會變天。

專家指出，拜登民調低迷的原因有三大因素：首先是阿富汗撤軍行動失敗，不少美國軍人魂斷異鄉；第二是通貨膨脹，雖然民主黨政府不斷強調就業率增加所能帶來的經濟成果，但無法抵銷民生必需品大幅漲價的事實。

其三則是疫情變化；雖然民主黨政府強調自拜登總統就職以來，全美的疫苗覆蓋率顯著提升，即便面對Delta變種病毒肆虐，全美也沒有回到過去2020年3月般需要封城的嚴重態勢；然而，現階段每日確診數仍逼近10萬例，政府幾進強迫的強制接種及戴口罩的政策，也引起已防疫疲乏的民眾不滿，使拜登支持率難以抬升。

拜登 川普 民調

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