查國會暴動 白宮幕僚長梅杜斯稱「踰越界線」合作破局

原本願意與國會暴動調查委員會合作的前白宮幕僚長梅杜斯(圖)，因認為調查委員會的要求「踰越界線」而不再合作。（美聯社）

1月6日國會暴動事件調查峰迴路轉，原本願意與國會調查委員會合作的前白宮 幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)因「踰越界線」而破局；但前副總統潘斯的幕僚長蕭特(Marc Short)成為潛在合作對象；至於拒絕接受聽證傳喚的前總統川普 政治顧問巴農(Steve Bannon)則被控藐視國會，預計明年7月受審。

梅杜斯的律師威利格(George Terwilliger)7日宣布，由於國會調查委員會「無意尊重界線」，梅杜斯的證詞將變得「站不住腳」，故決定不再與委員會合作；威利格的「界線」指的是川普以「行政特權」為由，拒絕對外公開的談話內容，威利格還說，他發現委員會發出的聽證傳喚中，有些事涉及「非常個人」的資訊。

潘斯幕僚長蕭特成潛在合作對象

前副總統潘斯的幕僚長蕭特(圖)可能成為國會暴動調查委員會潛在的合作對象。（美聯社）

多家媒體則在6日引述消息人士報導，蕭特預計將就國會暴動事件與國會調查委員會合作，對於是否傳喚川普政府幕僚團隊的最高級官員之一，目前國會組成的調查委員會甚至尚還不願多談。

但消息人士表示，蕭特收到傳喚作證的通知後，已經開始與委員會合作；另一名消息人士也說，委員會與潘斯團隊正在努力達成「重大合作」。

不過消息人士表示，雖然蕭特對傳喚作證並未表示拒絕，但若川普動用行政特權封鎖部分內容公開，他將會遵守，事實上，蕭特的法律團隊也與川普的律師團接洽，討論可能涉及到川普本人的文件公開。

目前尚不清楚蕭特的決定，是否得到潘斯認可，不過蕭特與潘斯共事超過10年，至今仍與潘斯關係密切，外界視他為潘斯最忠誠的追隨者之一；國會暴動事件當天，蕭特泰半時候都在潘斯身邊，包括暴動分子闖入國會時與潘斯一起走避，是當天的第一手證人之一。

此外，蕭特還曾在暴動前夕參加過數次白宮會議，但因為拒絕說服潘斯推翻選舉結果，川普甚至一度拒絕他進入白宮；如果蕭特與調查委員會合作，這當中的細節預料將成為調查重點。

至於巴農遭控藐視國會的案子，華府聯邦地區法院法官在聽取檢察官 及巴農律師的意見後，於7日裁定本案暫定於明年7月18日開始審理；這是在檢察官要求4月中開始，以及巴農律師稱需10個月準備下的折衷日期。

巴農因拒絕接受國會調查委員會就暴動事件的聽證傳喚，在眾議院的投票下支持控訴其藐視國會；如果巴農的罪名成立，最重可能面臨一年刑期及10萬元罰金。