我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界大戰一觸即發？美俄「烏克蘭戰雲」危機熱線

芝華埠71歲華翁當街遭開10多槍致命 槍手疑隨機殺人

參院領袖達債限協議 需10共和黨議員支持 麥康諾有信心

編譯孫梁、郭宣含／綜合7日電
聯邦參院兩黨領袖7日達成提高債限協議，准許民主黨人以簡單多數提高一次債限，以免使聯邦政府出現災難性的違約。圖為少數黨領袖麥康諾簡報協商進展。（Getty Images）
聯邦參院兩黨領袖7日達成提高債限協議，准許民主黨人以簡單多數提高一次債限，以免使聯邦政府出現災難性的違約。圖為少數黨領袖麥康諾簡報協商進展。（Getty Images）

聯邦參院兩黨領袖7日達成提高債限的協議，准許民主黨人以簡單多數提高一次債限，以免使聯邦政府出現災難性的違約；但協議需10名共和黨參議員的支持，共和黨領袖麥康諾已表示有信心找到10個共和黨人支持協議在參院過關。

債限協議在距最後期限前僅八天達成，兩黨領袖舒默和麥康諾都表示將按計畫表決，民主黨籍眾院議長南西·波洛西採納參院的協議，7日進行討論後，眾院當晚率先以222比212票通過一項法案，其中一項條款可讓參院僅需民主黨員表決便可快速通過提高債限。

來源：Forbes Breaking News

兩黨領袖的協議不是直接提高債限，而是確立債限的表決程序，允許民主黨人在沒有共和黨人的支持下以簡單多數通過。兩黨此前曾就債限問題爭執不休，共和黨人為抗議拜登總統的經濟計畫而屢屢拒絕表決。民主黨人批評共和黨的強硬立場，尤其是前總統川普時期在面臨提高債限之際，民主黨人是投下支持票。

舒默在舉行黨內閉門會議後說：「我們不應做損害國家的信心與信譽的事，我們對達成的協議感到非常滿意。」

麥康諾表示，他有信心爭取10位同黨籍參議員的支持，在參院以60票通過決議，使民主黨人通過簡單多數決定提高債限。

債限是對聯邦政府借款還債規定的法定限額，如果國會不提高債限或是叫停，財政部將無法履約，使國家出現財政災難和經濟衰退。聯邦政府的債務逼近29兆元，預計本月15日前將超出限額，財政部長葉倫警告國會說，如不提高債限，財政部15日後將沒有足夠的資源維持聯邦政府運作。

聯邦參院兩黨領袖7日達成提高債限協議，准許民主黨人以簡單多數提高一次債限，以免使...
聯邦參院兩黨領袖7日達成提高債限協議，准許民主黨人以簡單多數提高一次債限，以免使聯邦政府出現災難性的違約。圖為多數黨領袖舒默簡報協商進展。（Getty Images）

可維持至2022期中選舉

兩黨在最後期限前達成的協議，可使提高債限維持到2022年期中選舉。

數月前兩黨在債限問題上陷入僵局，麥康諾及其共和黨盟友拒絕舉行提高債限的表決。但兩黨10月達成提高債限的臨時協議，避免了一場財務危機。但麥康諾隨後發誓，共和黨在債限問題上不會再為民主黨提供支持。提高債限需參院60票過關，而民主黨在參院靠副總統賀錦麗的一票也僅51票。舒默拒絕援引特別立法程序的規定，使民主黨可通過簡單多數在參院闖關，他表示，任何債限協議都需兩黨共同面對。

兩黨領袖達成的協議首先是在國會通過一項決議，准許民主黨人在參院以簡單多數提高債限一次，但這項決議至少需要10名共和黨參議員的支持，決議通過後，民主黨才可在接下來的表決中，以簡單多數提高債限。

眾院7日開始討論債限，包括含有聯邦醫療計畫(Medicare)不會被自動削減的規定。波洛西致函全體眾議員說，為防止出現可能導致全球市場動盪的財務危機，國會必須迅速採取行動，「提高債限至關重要，我們必須防止千百萬人失業、數兆元家庭財產損失，以及車貸、學貸、房貸和信用卡債等借貸利息的大幅升高」。

在眾院的表決中，僅有一名共和黨聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)跑票，支持民主黨提案調高聯邦債限。

民主黨 共和黨 參院

上一則

「一切都變了」 疫情壓垮Z世代 少女自殺未遂暴增51%

下一則

俄烏危機升高 烏：俄若入侵 將血腥大屠殺

延伸閱讀

舒默訂下表決時程 2兆開支案 聖誕節前參院闖關

舒默訂下表決時程 2兆開支案 聖誕節前參院闖關
債限快到期 政府3日恐關門 葉倫：不提高不利經濟復甦

債限快到期 政府3日恐關門 葉倫：不提高不利經濟復甦
短期提高債限期限將至 兩黨議員仍無共識

短期提高債限期限將至 兩黨議員仍無共識
川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

川普給麥康諾下「最後通牒」：攔不住拜登法案就辭職

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
拜登政府擬將30萬元以上現金購屋須通報的規定，適用範圍由12大城擴大到全美。圖為紐約曼哈頓的高樓。(Getty Images)

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

2021-12-07 10:58
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗10月在白宮參與視訊預算會議。(路透)

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

2021-12-05 23:19
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23

超人氣

更多 >
現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢

現金買房要通報 從12城擴及全美 防堵來美洗錢
美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」

美國社會福利 愈窮愈享「白吃的午餐」
科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕

科技業斜槓開餐飲 矽谷段純貞牛肉麵即將開幕
Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化

Omicron變種病毒走向 李秉穎：一個症狀可以看出感冒化
拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心

拜登與普亭談烏克蘭前途 8000公里外的台灣要格外小心