參院領袖達債限協議 需10共和黨議員支持 麥康諾有信心

聯邦參院兩黨領袖7日達成提高債限協議，准許民主黨人以簡單多數提高一次債限，以免使聯邦政府出現災難性的違約。圖為少數黨領袖麥康諾簡報協商進展。（Getty Images）

聯邦參院 兩黨領袖7日達成提高債限的協議，准許民主黨 人以簡單多數提高一次債限，以免使聯邦政府出現災難性的違約；但協議需10名共和黨 參議員的支持，共和黨領袖麥康諾已表示有信心找到10個共和黨人支持協議在參院過關。

債限協議在距最後期限前僅八天達成，兩黨領袖舒默和麥康諾都表示將按計畫表決，民主黨籍眾院議長南西·波洛西採納參院的協議，7日進行討論後，眾院當晚率先以222比212票通過一項法案，其中一項條款可讓參院僅需民主黨員表決便可快速通過提高債限。

來源：Forbes Breaking News

兩黨領袖的協議不是直接提高債限，而是確立債限的表決程序，允許民主黨人在沒有共和黨人的支持下以簡單多數通過。兩黨此前曾就債限問題爭執不休，共和黨人為抗議拜登總統的經濟計畫而屢屢拒絕表決。民主黨人批評共和黨的強硬立場，尤其是前總統川普時期在面臨提高債限之際，民主黨人是投下支持票。

舒默在舉行黨內閉門會議後說：「我們不應做損害國家的信心與信譽的事，我們對達成的協議感到非常滿意。」

麥康諾表示，他有信心爭取10位同黨籍參議員的支持，在參院以60票通過決議，使民主黨人通過簡單多數決定提高債限。

債限是對聯邦政府借款還債規定的法定限額，如果國會不提高債限或是叫停，財政部將無法履約，使國家出現財政災難和經濟衰退。聯邦政府的債務逼近29兆元，預計本月15日前將超出限額，財政部長葉倫警告國會說，如不提高債限，財政部15日後將沒有足夠的資源維持聯邦政府運作。

聯邦參院兩黨領袖7日達成提高債限協議，准許民主黨人以簡單多數提高一次債限，以免使聯邦政府出現災難性的違約。圖為多數黨領袖舒默簡報協商進展。（Getty Images）

可維持至2022期中選舉

兩黨在最後期限前達成的協議，可使提高債限維持到2022年期中選舉。

數月前兩黨在債限問題上陷入僵局，麥康諾及其共和黨盟友拒絕舉行提高債限的表決。但兩黨10月達成提高債限的臨時協議，避免了一場財務危機。但麥康諾隨後發誓，共和黨在債限問題上不會再為民主黨提供支持。提高債限需參院60票過關，而民主黨在參院靠副總統賀錦麗的一票也僅51票。舒默拒絕援引特別立法程序的規定，使民主黨可通過簡單多數在參院闖關，他表示，任何債限協議都需兩黨共同面對。

兩黨領袖達成的協議首先是在國會通過一項決議，准許民主黨人在參院以簡單多數提高債限一次，但這項決議至少需要10名共和黨參議員的支持，決議通過後，民主黨才可在接下來的表決中，以簡單多數提高債限。

眾院7日開始討論債限，包括含有聯邦醫療計畫(Medicare)不會被自動削減的規定。波洛西致函全體眾議員說，為防止出現可能導致全球市場動盪的財務危機，國會必須迅速採取行動，「提高債限至關重要，我們必須防止千百萬人失業、數兆元家庭財產損失，以及車貸、學貸、房貸和信用卡債等借貸利息的大幅升高」。

在眾院的表決中，僅有一名共和黨聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)跑票，支持民主黨提案調高聯邦債限。