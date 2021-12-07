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美種族歧視無所不在 西裔軍官被要求「講英文」

編譯柯立偉／綜合6日電
制度性的種族歧視仍存在美國社會各角落，軍校也不例外。圖為紐約州西點軍校11月學生球賽前齊唱國歌。(美聯社)
制度性的種族歧視仍存在美國社會各角落，軍校也不例外。圖為紐約州西點軍校11月學生球賽前齊唱國歌。(美聯社)

種族平等在美國向來是個敏感的話題，雖然各級政府都有意識地制定相關政策，力促各族裔平等保障，但制度性的種族歧視仍存在美國社會的各個角落，培育高級將領的各大軍事院校也難以例外；不論是現已任官或仍在學中，軍校少數族裔出身的學生對於校內有意無意間嶄露的種族歧視環境都相當有感。

現任西點軍校(West Point)「多元化招生官」的非裔軍官伊斯特林(Geoffrey Easterling)表示，他進入西點軍校時就看到了校園內擺著李羅伯特(Robert E. Lee)將軍一幅描繪黑奴的畫作，甚至還有以李將軍命名的「李路」、「李門」、「李宿」等，讓他非常震驚；他完全無法想像，向來以「兼容並蓄」自詡的西點軍校，怎麼會擺著一幅「頌揚黑奴制度」的畫？

制度性的種族歧視仍存在美國社會各角落，軍校也不例外。圖為紐約州西點軍校11月學生...
制度性的種族歧視仍存在美國社會各角落，軍校也不例外。圖為紐約州西點軍校11月學生球賽。(美聯社)

伊斯特林說：「像這種情況對於的招生作業就會造成一點困擾，我很難去說服在網上找到西點軍校李將軍黑奴畫作的學生或家長，告訴他們『軍隊值得信任』。」

一名不具名西語裔軍官更講述了一個他親身經歷、比「黑奴畫作」更直觀的經驗；他說：「我曾經和同學在走廊上用西班牙文聊天，結果一個學長經過，告訴我們『講英文，這裡是美國』。」

對於校園內殘存的「種族歧視遺毒」，國防部發言人狄恩茲(Charlie Dietz)表示，不論學生的種族、膚色、國籍、宗教、性別、性別認同或性取向，軍校內部都有提供平等發展機會的政策；他說：「國防部今年4月還成立了專門的工作小組，推動包含軍校在內各級部隊的多樣性、公平性與包容性。」

另一方面，制度性種族歧視也體現在軍隊內部對於少數族裔軍人犯錯時的追懲上；據統計，非裔軍人因竊盜、打架等理由被送軍事審判的比例過高，與非裔軍人在部隊中所占的比率差距過大。

事實上，這種差異或許不是出自故意，但也顯示出長官潛意識中仍有制度性種族歧視，才會對不同種族部屬的錯誤予以輕重不同的處理；聯邦眾院近來就有意修法，將軍人與軍事無關的犯行轉由檢察官處理，以確保白人占多數的指揮官不會延續這種制度性種族歧視的行為。

種族歧視 西點軍校 非裔

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