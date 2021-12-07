全美校園仇恨言論增加 520萬學生曾遭霸凌

數千名華人聚集在費城市政廳外，要求停止校園霸凌、增進公共安全。(亞總會提供)

涉及種族歧視 的校園霸凌事件層出不窮，如今各地學生紛紛站出來抗議，在學區 委員會中發聲甚至控訴學區，要求各界正視存在已久的校園霸凌問題。

國會審計處(GAO)上周發表一份報告，預估在2018-2019學年，全國12歲至18歲的學生中約有520萬人經驗霸凌，其中有四分之一涉及種族、國籍、宗教、身心障礙、性別及性向問題；另外有160萬名學生因其身分而遭受仇恨言論攻擊，其中有一半針對種族，24%針對國籍；超過1500所學校報告發生過至少一起仇恨犯罪，大約580萬名學生表示曾在校園中看到仇恨字眼或符號，包括反猶太主義、納粹大屠殺、反移民等侮辱言論。

俄勒岡州泰格德高中(Tigard High School)學生月初開始發起抗議遊行，該學區10月時報告校園中仇恨言論不斷增加，參與此次抗議的學生索柯拉姆(Sean Sorkoram)接受CNN採訪表示：「這不是現在才發生的事，只是剛好現在比以前得到更多關注。」

上月明尼蘇達州數十名學生參與抗議活動，起因為一支在社群媒體上大量轉發的影片，影片中一名少女不斷對一名非裔 高中生飆罵種族歧視字眼，甚至鼓勵對方自殺，該段影片引起當地及全國各方關注。派瑞爾湖高中(Prior Lake High School)的學生妮雅．西金(Nya Sigin)上個月接受CNN採訪表示她是影片中的受害者，西金的姐姐及多所學校的學生向校方舉報該影片後，目前警方正在調查此事件。

密西根州一名15歲非裔學生的家長上個月向校方提起1.5億元聯邦集體訴訟，訴訟中指出布魯菲爾山高中(Bloomfield Hills High School)的非裔學生及家長與白人職員及學生「經歷了種族歧視、不公、傷害，且有時危險的互動」，訴訟提到學區官員未能採取行動阻止種族歧視，校方表示不會對待判決的訴訟細節發表評論，並在聲明中表示「公平及包容會繼續作為布魯菲爾山高中的優先事項。」