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美國決定外交抵制北京冬奧 中國嗆「政治挑釁」

編譯柯立偉／綜合6日電
美國將外交抵制明年2月的北京冬季奧運。圖為行人6日路過北京首鋼園區一座雕像。(美聯社)
美國將外交抵制明年2月的北京冬季奧運。圖為行人6日路過北京首鋼園區一座雕像。(美聯社)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)6日宣布，鑑於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制明年在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。

華盛頓郵報11月時就率先報導美國的人權組織正強力遊說拜登政府「全面抵制」冬奧，不只不派官方代表團，連運動員都不要派，而拜登政府也確實考慮外交抵制北京冬季奧運，因此莎奇的宣布並不意外；不過，拜登政府並未全面採納人權團體的意見，表示政府將只不派官方代表團，仍許運動員出席。

莎奇說：「美國政府仍將全力支持我們的運動員為國出征，所有人都會在美國為遠赴北京的選手加油喝采，但政府不會派遣官方代表團出席北京冬奧的開幕式或閉幕式。」

白宮發言人莎奇6日證實，鑒於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人...
白宮發言人莎奇6日證實，鑒於中國持續在新疆進行種族滅絕與危害人類罪以及其他侵犯人權行為，美國政府將外交抵制明年北京冬季奧運與殘障奧運。(路透)

國際奧會：尊重美國決定

國際奧會(IOC)6日表示，尊重美國政府對2022年北京冬季奧運實施外交抵制的宣布。一名國際奧會發言人表示：「政府官員和外交官是否到場，純屬各國政府的政治決定，國際奧會本於政治中立態度，完全予以尊重。」

事實上，往年奧運時美國依例都會由副總統或第一夫人組成官方代表團出席，如今年的東京奧運就由第一夫人吉兒．拜登(Jill Biden)領軍；近年來任內完全沒有派遣奧運代表團的總統就是前總統川普，因為2017年就職時非奧運年，2020年的東京奧運因疫情延期一年，但川普卻未連任成功。

德國考慮跟進抵制

抵制北京冬奧的抗議人士11月3日在洛杉磯中國總領事館前抗議。(Getty Ima...
抵制北京冬奧的抗議人士11月3日在洛杉磯中國總領事館前抗議。(Getty Images)

除美國外，準德國外長貝爾柏克(Annalena Baerbock)也正考慮抵制北京冬奧，她說：「我們應該更密切觀察這場奧運會；各國政府有不同的應對方式，我們肯定會在接下來幾周內討論。」

對此，中國外交部發言人汪文斌表示，北京冬奧是全球冬奧運動員和冰雪運動愛好者的盛會，不是政治作秀和搞政治操弄的舞台；成功精采的奧運會需要的是冬奧大家庭的共同努力，而不取決於個別國家官員是否出席；汪文彬說：「我們希望個別國家擺正自己的位置，而且根據奧運規則，各國政要出席奧運會是由本國奧委會發出邀請。」

另一外交部發言人趙立堅則以較強硬的措辭回應美方的決定，抨擊美國的杯葛決定是一「政治挑釁」；他說：「若美國一意孤行炒作此話題，必將『堅決反制』；美國政客在沒有受到邀請的情況下，不斷炒作『外交抵制』北京冬奧會，完全是自作多情、譁眾取寵。」

東京奧運 北京冬奧 拜登

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