中國人行救經濟 降準2碼 釋1.2兆人民幣

中國人民銀行宣布降準兩碼將釋放人民幣1.2兆元資金。（新華社）

在中國總理李克強提出要「適時降準」三天後，中國人民銀行6日公告，將於12月15日下調金融機構存款準備率兩碼(0.5個百分點)。此次降準為全面降準，共計釋放長期資金約人民幣1.2兆元（約1882億美元）。

同一天，中國社科院發表「經濟藍皮書」，預估今年中國經濟增長率為8%，2022年則增長5.3%左右，建議適度加大宏觀政策逆周期調節力度，注重做好跨周期調節，另積極的財政政策要加力提效，穩健的貨幣 政策要穩量降負等，以抗擊經濟維穩的風險挑戰。

人行這次下調後，金融機構加權平均存準率為8.4%。

這是今年內第二度降準。人行官員說明，官方穩健貨幣政策取向沒有改變，此次降準是貨幣政策常規操作，釋放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利(MLF)，還有一部分被金融機構用於補充長期資金，更好滿足市場主體需求。

另外，人行此次降準目的是加強跨周期調節，優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更好支持實體經濟。此次降準降低金融機構資金成本每年約人民幣150億元。

人行強調，將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，統籌做好今明兩年宏觀政策銜接，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

中國社會科學院6日發布「2022年經濟藍皮書」指出，未來一段時期，全球經濟將延續復甦走勢，但復甦面臨不確定性。藍皮書預估，今年中國經濟增長率為8%，去年和今年兩年平均增長5.1%，另考慮到全球疫情仍在持續，預計明年中國經濟增長率為5.3%左右，去年到明年三年平均增長5.2%。

隨著主要經濟體產能逐步修復，出口替代效應將有所減弱，預計2022年中國進口和出口成長率分別為10.4%和6%。

對房地產 市場風險，藍皮書建議，官方在執行房地產「三條紅線」、「兩集中」政策過程中，積極推動「軟著陸」，防止土地拍賣頻繁流標、熱門城市供地不足導致後期房價 暴漲，也防四、五線城市房價過快下跌引發連帶風險。