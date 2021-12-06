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前幕僚撰文籲賀錦麗放下身段：別煩惱如何登總統大位

記者顏伶如╱綜合報導
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗11月在白宮參與原住民福祉會議。(美聯社)
媒體再次曝料副總統賀錦麗的辦公室不和，賀錦麗與白宮不合， 團隊管理不當，高總幕僚紛紛求去。圖為賀錦麗11月在白宮參與原住民福祉會議。(美聯社)

前任幕僚杜蘭(Gil Duran)在舊金山觀察家報(San Francisco Examiner)撰文建議副總統賀錦麗，應該放下身段，融入副總統職務，也就是基本上扮演好「總統的助理」角色，而非「主秀」；不要煩惱如何登上總統大位，要好好思考如果接到交辦任務，能不能把工作做好。

與賀錦麗私交甚篤的前舊金山市長布朗(Willie Brown)，去年對於媒體報導盛傳拜登可能挑選賀錦麗為副手搭擋時，曾在舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)投書中呼籲賀錦麗應婉拒出任副總統，改挑例如司法部長等擁有實權的內閣首長。布朗在文中寫道，倘若賀錦麗答應出任拜登副手，當上副總統之後光環很快就會消失，「在歷史上，副總統官位這條路，到頭來通常就是條死巷」。

杜蘭指出，布朗的論述當時很快就被賀錦麗可能成為美國史上首位女性副總統的新聞蓋過，賀錦麗並未採納布朗建議。

文中寫道，對於副總統一職感到不滿的政治人物，賀錦麗並不是第一個，之前便有副總統形容說，職位「連一桶痰的價值都不如」。杜蘭指出，賀錦麗應該放下身段，扮演好副手角色，「總統需要支持及穩定，不是有人鬧脾氣與製造爭端」，尤其共和黨磨刀霍霍全力杯葛拜登施政計畫，白宮團隊絕對不能內訌。

其次，對於幕僚大量出走的現象，杜蘭在文中指出，賀錦麗應設法解決，因為如今部屬不再是默默走人，而是會將不滿意見透過媒體公布。杜蘭寫道：「好好解決管理問題，停止處理不當的惡性循環，否則妳的名聲將被這個問題永久界定。」

杜蘭在文中也對賀錦麗公開喊話：「不要煩惱如何當上總統，要擔心的是如果接到交辦任務，能不能把工作做好。」文中寫道：「若遇危急時刻，妳距離橢圓形辦公室只有一個心跳的距離，攸關美國民主的未來。」

杜蘭指出，抱怨沒能有較好的媒體曝光，跟部屬產生口角，都讓賀錦麗顯得「準備不足」(unprepared)，「如果妳連自己的辦公室都搞不定，怎麼讓意見分歧的國家能夠團結呢？」

賀錦麗 拜登 舊金山

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