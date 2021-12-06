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前參院共和黨領袖杜爾 睡夢中辭世 被譽為「真正英雄」

編譯潘勛／綜合5日電
前共和黨參院領袖、曾代表黨競選總統的杜爾5日早晨於睡夢中辭世，享耆壽98 ，被譽為是「真正的美國英雄」。(美聯社)
前共和黨參院領袖、曾代表黨競選總統的杜爾5日早晨於睡夢中辭世，享耆壽98 ，被譽為是「真正的美國英雄」。(美聯社)

共和黨參院領袖、曾代表黨競選總統的杜爾(Bob Dole)5日早晨於睡夢中辭世，享耆壽98；杜爾曾當少尉參加二戰，率排兵與德軍交戰受重傷，一生未能全然康復，但回國後取得法學文憑，進軍政界，任職國會36年間與民主黨折衝妥協，立法建樹良多，被譽為是「真正的美國英雄」。

國會地位舉足輕重 2月確診肺癌

美聯社報導，杜爾之妻伊莉莎白‧杜爾(Elizabeth Dole)在社群媒體上貼文，表示丈夫5日凌晨在睡夢中去世；杜爾今年2月曾公開表示，自己確診罹患肺癌已到第四期。

杜爾青年時參加二戰，1945年任少尉排長時在義大利負傷，終身右手行動不便。(美聯...
杜爾青年時參加二戰，1945年任少尉排長時在義大利負傷，終身右手行動不便。(美聯社)

杜爾就讀大學時本以從醫為職志，但二戰改變他的一生；1945年他當少尉排長，在義大利北部帶排兵向德軍衝鋒，不幸被炮彈破片擊中兩塊脊椎骨，手腳全部癱瘓，雖然努力復健，但右手始終無法復元。退役之後他改讀法學，取得學位並當選郡檢察官，後來再邁向民代之路。

1996年獲提名選總統 敗給柯林頓

杜爾後來當上共和黨參院領袖，一生三次想競選總統，最後一次是1996年獲得共和黨提名，但敗給尋求連任的前總統柯林頓。

擔任參議員時代，杜爾以言詞犀利聞名，雖以挖苦人的急智聞名，但也不乏妥協的才能；他出力打造稅法、外交政策、農田及營養計畫；他為失能人士爭取權利，登峰造極之作在通過「殘障人士保護法」(Americans With Disabilities Act)，保護失能國人就業、求學及從事公職不受歧視。

共和黨總統候選人的杜爾1997年10月與尋求連任的民主黨柯林頓總統，在康州參加第...
共和黨總統候選人的杜爾1997年10月與尋求連任的民主黨柯林頓總統，在康州參加第一場總統大選辯論時，向現場觀眾揮手致意。(路透)

手語通譯、輪椅斜坡 立法貢獻良多

今天要到政府機構或國家公園，人行道設有輪椅斜坡，官方事件都有手語通譯，均為杜爾立法成就的犖犖大者。

杜爾晚年獻身於為受傷退伍軍人、安排陣亡將士安葬於阿靈頓國家公墓、紀念二戰老兵世代等事業。

2007年，杜爾獲頒總統自由獎章(Presidential Medal of Freedom)；2017年9月，國會票決通過，頒授最高榮譽國會金質獎章(Congressional Gold Medal)給杜爾，表彰他對國家的傑出貢獻；杜爾服役期間獲頒兩枚紫心勳章，2019年國會把他由陸軍上尉晉升為上校，推崇他為國服務的功績。

杜爾在2018年1月18日獲就任的川普總統頒發最高榮譽國會金質獎章。(路透)
杜爾在2018年1月18日獲就任的川普總統頒發最高榮譽國會金質獎章。(路透)

杜爾的國會金質獎章雖是前總統川普簽字通過的，但2020年11月總統川普選輸，過了六周還在鼓吹選舉舞弊的無稽之談，杜爾接受「堪薩斯市星報」(The Kansas City Star)訪問而談到川普，不忘直指選舉已結束，認為川普或許藥苦難吞，但事實就是他選輸了。

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