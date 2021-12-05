我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州槍案學校早知槍手尋彈 未強令離開 也被檢討

美國Omicron確診超過20例 佛奇：進入社區感染

拜登7日線上會普亭 討論烏俄危機

編譯中心／綜合4日電
美國總統拜登（圖右）下週將與俄國總統普亭（圖左）通話討論烏克蘭情勢。美聯社 美聯社
美國總統拜登（圖右）下週將與俄國總統普亭（圖左）通話討論烏克蘭情勢。美聯社 美聯社

烏克蘭緊張情勢升高之際，克里姆林宮4日表示，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)和美國總統拜登預定7日舉行視訊會議。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，這項視訊會議將會於俄羅斯時間晚間舉行，兩位領袖將決定持續多久時間。

華盛頓和基輔當局表示，莫斯科當局在烏克蘭邊界附近集結重兵，並指控俄羅斯計畫入侵烏克蘭。俄羅斯否認有任何好戰意圖，並指控西方國家挑釁，特別是在黑海(Black Sea)舉行軍事演習。俄羅斯視黑海為其勢力範圍的一部分。

各界自3日起就一直預期，拜登和普亭即將舉行視訊會議。路透報導，拜登和普亭於7日舉行視訊會議將討論烏克蘭軍事緊張情勢以及其他議題。

美國消息人士表示，拜登希望討論美國憂慮俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵以及戰略穩定、網路安全和區域議題等。

拜登於3日啟程前往大衛營度周末時告訴記者：「我們知悉俄羅斯的行動已很長時間，我期待將會與普亭進行較長時間討論。我不會接受任何人的紅線。」

克里姆林宮4日表示，兩人也會討論雙邊關係以及落實履行雙方今年6月在日內瓦高峰會達成的協議。

俄羅斯 拜登 烏克蘭

上一則

烏俄衝突在即 普亭真打一仗或長期冷戰？

下一則

暖化難解 美西「最快35年後」年年無雪 缺水危機升

延伸閱讀

拜登和普亭預定7日視訊會議 討論烏克蘭危機等

拜登和普亭預定7日視訊會議 討論烏克蘭危機等
Omicron讓共和黨妥協 拜登簽署短期開支法 2月18日再戰

Omicron讓共和黨妥協 拜登簽署短期開支法 2月18日再戰
眾院將審議禁新疆產品法案 白宮否認插手

眾院將審議禁新疆產品法案 白宮否認插手
美情報圈：俄最快明年初揮師17萬大軍 入侵烏克蘭

美情報圈：俄最快明年初揮師17萬大軍 入侵烏克蘭

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
遭控四項過失殺人罪的詹姆斯(左)、珍妮佛(右)夫婦，神隱一段時間後，於4日落網。(美聯社)

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

2021-12-04 09:45
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
15歲的兇嫌柯朗伯利的刑事照。(美聯社)

密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

2021-12-02 12:09
紐約州長霍楚2日晚間表示，目前紐約州已累計發現五例Omicron變種病毒感染者，其中四人在紐約市確診。

紐約州發現5例Omicron確診者 4人在紐約市

2021-12-02 19:02

超人氣

更多 >
密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦

密州校園槍手父母底特律落網 被捕時表情憂苦
俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束

俄國專家：Omicron傳開 可能使疫情結束
大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人

大S婆婆「弟弟被砍16刀慘死」 苦吞血淚打工妹→百億女強人
Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？

Omicron迅速蔓延 打加強針還是等新疫苗？
加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元

加州發新一輪紓困金 單筆600-1100元