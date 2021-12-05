拜登7日線上會普亭 討論烏俄危機

美國總統拜登（圖右）下週將與俄國總統普亭（圖左）通話討論烏克蘭情勢。美聯社 美聯社

在烏克蘭 緊張情勢升高之際，克里姆林宮4日表示，俄羅斯 總統普亭(Vladimir Putin)和美國總統拜登 預定7日舉行視訊會議。克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)表示，這項視訊會議將會於俄羅斯時間晚間舉行，兩位領袖將決定持續多久時間。

華盛頓和基輔當局表示，莫斯科當局在烏克蘭邊界附近集結重兵，並指控俄羅斯計畫入侵烏克蘭。俄羅斯否認有任何好戰意圖，並指控西方國家挑釁，特別是在黑海(Black Sea)舉行軍事演習。俄羅斯視黑海為其勢力範圍的一部分。

各界自3日起就一直預期，拜登和普亭即將舉行視訊會議。路透報導，拜登和普亭於7日舉行視訊會議將討論烏克蘭軍事緊張情勢以及其他議題。

美國消息人士表示，拜登希望討論美國憂慮俄羅斯在烏克蘭邊界集結重兵以及戰略穩定、網路安全和區域議題等。

拜登於3日啟程前往大衛營度周末時告訴記者：「我們知悉俄羅斯的行動已很長時間，我期待將會與普亭進行較長時間討論。我不會接受任何人的紅線。」

克里姆林宮4日表示，兩人也會討論雙邊關係以及落實履行雙方今年6月在日內瓦高峰會達成的協議。