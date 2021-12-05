烏俄衝突在即 普亭真打一仗或長期冷戰？

烏克蘭軍人今年4月在烏國盧甘斯克地區佐路提的親俄分離主義份子所在地附近壕溝待命。(Getty Images)

「拜普會」確定幾日內登場，拜登總統最近一直指俄羅斯 準備進攻烏克蘭 ，但俄國總統普亭 則予以否認；外界不了解普亭是選擇真打一仗或長期冷戰；Politico網站認為，普亭真正想要的是進一步加深在烏克蘭東頓巴斯(Donbas)地區的衝突僵局，以確保烏克蘭不加入北大西洋公約組織。

長期以來，俄羅斯一直希望擱置由法、德兩國推動的與烏克蘭和平談判；該談判通稱為「諾曼地模式」(Normandy format)，2014年6月法國藉紀念諾曼地登陸70周年，邀請俄、德、烏三國領袖在諾曼地就烏克蘭局勢展開磋商，其後更於2016年在柏林舉行四國峰會。

俄國希望直接與美國對話，以呼應其以前的超級大國地位；正因如此，普亭幾個月來一直拒絕參加新一輪諾曼地會談。

在「拜普會」得到確認後，一些俄方消息靈通人士迅即認為，戰爭風險正在消退，有利於新的談判。

然而就算拜登同意直接與普亭談判，甚或美國正式加入諾曼地談判；華府幾乎無法在不損害烏克蘭主權及領土完整的情況下，滿足俄羅斯的要求；美國及其盟友也不會承認俄羅斯吞併克里米亞。

美國情報指俄羅斯準備就緒，要進攻烏克蘭，北約盟友雖不想反駁美方情報，但私下對華盛頓的警告表示懷疑，也質疑普亭是否真的想要發動另一場戰爭。

據提交給歐盟執行委員會官員及外交官員的內部分析指出，俄國不太可能發動攻擊，因為它沒有後勤能力來持續及大規模進攻烏克蘭。

分析指出，「由於缺乏後勤支持，俄羅斯軍隊需要一到兩個月的時間才能全面動員入侵。因此，迫在眉睫的入侵威脅並不存在。」

分析指莫斯科較可能使用軍事動員，來傳達己方對美、英、北約加強跟烏克蘭軍事關係的不悅；莫斯科似乎完全了解進攻烏克蘭的代價，因此種種行動，更多只是傳達不滿西方的烏克蘭政策。

普亭一直認為俄羅斯人和烏克蘭人是一個民族，儘管他最終目的是烏克蘭歸入俄羅斯版圖，但認定他現在就選擇發動戰爭太牽強。

拜登4日離開華盛頓前往大衛營度周末時表示，「期望我們將與普亭展開長時間的討論。」但鑑於諾曼地模式的失敗，美國及西方或許會憂慮普亭的目標，是否真在很長一段時間內繼續斷斷續續的談判。