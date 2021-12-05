烏俄衝突在即 普亭真打一仗或長期冷戰？
「拜普會」確定幾日內登場，拜登總統最近一直指俄羅斯準備進攻烏克蘭，但俄國總統普亭則予以否認；外界不了解普亭是選擇真打一仗或長期冷戰；Politico網站認為，普亭真正想要的是進一步加深在烏克蘭東頓巴斯(Donbas)地區的衝突僵局，以確保烏克蘭不加入北大西洋公約組織。
長期以來，俄羅斯一直希望擱置由法、德兩國推動的與烏克蘭和平談判；該談判通稱為「諾曼地模式」(Normandy format)，2014年6月法國藉紀念諾曼地登陸70周年，邀請俄、德、烏三國領袖在諾曼地就烏克蘭局勢展開磋商，其後更於2016年在柏林舉行四國峰會。
俄國希望直接與美國對話，以呼應其以前的超級大國地位；正因如此，普亭幾個月來一直拒絕參加新一輪諾曼地會談。
在「拜普會」得到確認後，一些俄方消息靈通人士迅即認為，戰爭風險正在消退，有利於新的談判。
然而就算拜登同意直接與普亭談判，甚或美國正式加入諾曼地談判；華府幾乎無法在不損害烏克蘭主權及領土完整的情況下，滿足俄羅斯的要求；美國及其盟友也不會承認俄羅斯吞併克里米亞。
美國情報指俄羅斯準備就緒，要進攻烏克蘭，北約盟友雖不想反駁美方情報，但私下對華盛頓的警告表示懷疑，也質疑普亭是否真的想要發動另一場戰爭。
據提交給歐盟執行委員會官員及外交官員的內部分析指出，俄國不太可能發動攻擊，因為它沒有後勤能力來持續及大規模進攻烏克蘭。
分析指出，「由於缺乏後勤支持，俄羅斯軍隊需要一到兩個月的時間才能全面動員入侵。因此，迫在眉睫的入侵威脅並不存在。」
分析指莫斯科較可能使用軍事動員，來傳達己方對美、英、北約加強跟烏克蘭軍事關係的不悅；莫斯科似乎完全了解進攻烏克蘭的代價，因此種種行動，更多只是傳達不滿西方的烏克蘭政策。
普亭一直認為俄羅斯人和烏克蘭人是一個民族，儘管他最終目的是烏克蘭歸入俄羅斯版圖，但認定他現在就選擇發動戰爭太牽強。
拜登4日離開華盛頓前往大衛營度周末時表示，「期望我們將與普亭展開長時間的討論。」但鑑於諾曼地模式的失敗，美國及西方或許會憂慮普亭的目標，是否真在很長一段時間內繼續斷斷續續的談判。
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