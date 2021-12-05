「千年一遇」熱浪 蒙大拿州小鎮陷野火

蒙大拿州丹頓鎮被野火波及，大型穀倉也被吞噬。(美聯社)

全國今年冬季異常溫暖，位於西北部的蒙大拿州 (Montana)踏入12月仍出現罕見熱浪 ，並發生草原大火；氣候學者形如容蒙州目前的情況是「千年一遇」。

受草原大火影響最嚴重的是位處大瀑布城(Great Falls)以東約85哩的小鎮丹頓(Denton)，數十間房屋被燬，多個穀物糧倉亦難倖免；目擊者表示，成堆的穀物和乾草堆燃燒，多截貨物列車陷入火海，消防員在當地學校集中應對。

本身是農民的志願消防員林克(Brock Linker)說，從未見過12月會如此乾燥及溫暖，認為絕不是好兆頭；他說，小鎮自5月以來就沒有下過雨。

蒙大拿州通常的火災季節在9月底10月初就告完結，11月有初雪，雪季持續到翌年春天；然而蒙州今年入冬後幾乎沒有下雪，氣溫甚至高達華氏60多度。

這場罕見冬季山火 的出現，正值美國及加拿大大部分地區出現不尋常的熱浪，國家氣象局(National Weather Service)指出，從北美大平原(Great Plains)到大西洋中部的廣泛地區，現在氣溫為60至70℉，比正常水平高20至30℉。科州及北卡州的國家公園，野火仍在燃燒。

蒙大拿州立大學古氣候學家凱西‧惠特洛克(Cathy Whitlock)說，連場季後大火以及其他多起極端氣候事件，是全球氣候危機的產物；她表示，蒙州目前的乾旱程度，已超過之前的所有測量值，該州氣候進入了一個未知領域。

惠特洛克指出，蒙州目前的氣候狀況是千年一遇，乾旱的時間或會更長；此外，現時的冬季氣溫之高是從來未有的。

人口只有200人的丹頓鎮，1日凌晨開始在外圍出現草原大火，到早上颳起大風使火勢迅速擴大及蔓延到鎮中心，全鎮也因此斷電，這已是丹頓今年第三次野火。

林克說，由於大瀑布地區的陣風高達時速65哩，因此不可能從空中投水彈滅火；所幸大火暫時未有傷亡。

除丹頓鎮外，位於大瀑布城外的一個地區，1日也發生野火，燒毀11間房屋及多間附屬建築，Blackfeet印第安人保留區也遭焚燒。