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暖化難解 美西「最快35年後」年年無雪 缺水危機升

編譯徐薏茹／綜合4日電
美西落磯山今年降雪之少，已打破87年來紀錄。圖為從丹佛的科羅拉多州議會遠望，附近山區只有少許積雪。(美聯社)
美西落磯山今年降雪之少，已打破87年來紀錄。圖為從丹佛的科羅拉多州議會遠望，附近山區只有少許積雪。(美聯社)

發表於「自然評論地球與環境」(Nature Reviews Earth and Environment)期刊的一項研究預示美國西部未來的降雪情況，在未來約35年至60年間，若全球暖化仍未減緩，美西許多州預計連續幾年將幾乎無雪，將威脅水資源，專家呼籲各界行動解決迫在眉睫的水資源危機。

自1950年代以來，美西積雪量已經減少20%，根據研究，在21世紀晚期，落磯山、內華達山脈及喀斯喀特山脈等區域將失去另一半積雪量，甚至更多。

全美積雪覆蓋率僅6%，為2003年以來最低紀錄，研究作者提到，接下來十年持續少量或無雪的情況導致水系統中斷的可能性非常大，甚至可能到達災難級別。

積雪減少的情況在6月西北部太平洋沿岸區熱浪侵襲期間尤其顯著，研究的共同作者羅德斯(Alan Rhoades)說：「熱浪侵襲時，積雪大量消融，融化的雪水流到乾燥的土壤或大氣中，而不是注入溪流和河川。」

根據研究中的一項模型預測，到了本世紀末，美西大部分地區大多數年(78%到94%)可能幾乎無雪。

科羅拉多水資源保存委員會(Colorado Water Conservation Board)前主任埃克倫德(James Eklund)表示，並非所有的單位都意識到此議題的急迫性，「這是對美西真實存在的威脅，而我們水資源管理者站在第一線。」

加州水資源廳2021年報告表示：「加州的氣候正過渡至更溫暖的情況，歷史上溫度、降水、徑流之間的關聯正在改變。」

埃克倫德說：「市政當局和水區域將必須接受氣候變遷的新局勢所費不貲且不容易，需要花錢來節約水源，將水流在河川裡，在做好回收水系統的同時，也要爭取時間。」

埃克倫德呼籲更積極的行動，挽救水資源危機。

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