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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

麻州男開完心臟手術 老友贈獎券慰問 竟刮中百萬元

記者張聲肇／綜合報導
麻州男子麥克萊許做完開心手術後，老友送他幾張獎券，不料刮中100萬元。(取自麻州獎券局)
麻州男子麥克萊許做完開心手術後，老友送他幾張獎券，不料刮中100萬元。(取自麻州獎券局)

麻州男子麥克萊許(Alexander McLeish)接受心臟手術後，相交50多年的老友寄卡片祝他順利康復，卡片裡附上幾張獎券慰問，結果讓麥克萊許刮中百萬元，一次領得65萬元。

感恩節那天，麥克萊許和兒子一起玩刮刮樂：頭三個字AWM就是他名字的縮寫，他迫不急待發簡訊給朋友和家人，說這張獎券「著魔了」；接著第二行就是heart心臟這個字，讓他贏得百萬大獎！

62歲的麥克萊許說，當時「我很鎮定，有點難以置信，我確定我是從鼻子吸氣嘴巴吐氣，我可不想太過考驗我的心臟。」

麻州獎券局當天放假，不能馬上領獎，他還是先和家人朋友分享歡樂消息，也犒賞自己一頓不違反醫師囑咐健康、少鹽火雞大餐。

這位賣可口可樂的生意人告訴華盛頓郵報，他首先要專心恢復自己的健康，「從此一切都邁向正途了。」

老友3度送彩券 3次都有獎

勁球(Powerball)和兆彩(Mega Millions)中大獎的機率分別為2億9220萬分之一和3億零26萬分之一，麥克萊許中大獎的機率則為100萬零8000分之一。

他不是第一次從這位朋友的餽贈走運。他兩度從這位朋友收到的生日禮物獎券，讓他中過500元和1000元的獎。更妙的是，三度中獎獎券都是從麻州卡佛市Quickeez酒品店買的。

朋友告訴他，「我特意回去那家讓你中100元的店。如果不是為了給你買獎券，我還不會去那家店呢。」

麻州獎券局說，那家店賣出這張幸運券，可得1萬元紅利。

麥克萊許說，他要分「一點」獎金給這位從小同一條街長大的朋友，兩個成年兒子也要分一些，要給太太買輛新車。

他根據自己的年紀和健康情況，他選擇一筆領完，實領稅前65萬元。如果醫生許可的話，他可能會回去工作。

麻州 可口可樂 華盛頓郵報

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