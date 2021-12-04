我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

德州湖木教堂失竊60萬 7年後竟在廁所牆內挖出大量現金

編譯林梅婕／綜合3日電
休斯頓湖木教堂七年前失竊60萬元財物，最近在教堂廁所牆壁內發現藏有大批現金和支票。(美聯社)
休斯頓湖木教堂七年前失竊60萬元財物，最近在教堂廁所牆壁內發現藏有大批現金和支票。(美聯社)

知名傳教士歐斯汀(Joel Osteen)領導的德州湖木教堂(Lakewood Church)曾在2014年發生一起60萬元失竊案；沒想到七年後案情急轉彎，這筆錢竟被裝修工人發現，藏在廁所馬桶後面的牆內。

這名自稱「賈斯汀」(Justin)的工人在2日上午致電休士頓當地電台節目100.3 The Bull，告訴主持人林西(George Lindsey)，今年11月10日他在湖木教堂的廁所牆內挖出500多個信封，裡面裝有滿滿的鈔票和支票

「當時有個馬桶從牆上鬆脫，所以我們把磁磚撬開，」賈斯汀說：「然後把磁磚和一些填充物挖開，突然有500多個信封從牆內掉出來。」

2014年歐斯汀和妻子維多莉亞(Victoria)曾向警方通報湖木教堂遭竊，遺失的金額超過60萬元；賈斯汀的說法也被湖木教堂證實，但警方表示目前還無法確認，賈斯汀找到的錢是否就是當年失竊的現金。

針對此事湖木教堂並未多做解釋，也沒有公開賈斯汀所發現的「意外之財」具體數字究竟為何；據稱，休士頓警察局已在3日上午召開此案的特別會議，不過未向媒體透露更多細節。

占地60萬6000平方呎的湖木教堂每周都會迎來成千上萬名信徒，故2014年當歐斯汀宣布放在教堂保險箱的現金遭竊時，也引發外界相當的關注。「休士頓紀事報」(Houston Chronicle)報導指出，當年失竊的現金約為20萬元，其他40萬元則是支票。

賈斯汀也告訴林西，他將這筆錢「全數歸還」；「他(賈斯汀)是全世界最老實的人之一，」林西形容：「他在廁所發現這筆錢，旁邊也沒有任何保全或攝影機，他可以很輕易的把錢收進口袋，但他卻全數交回。」

休士頓一些媒體和社群媒體上的民眾也開始呼籲，對賈斯汀正直的行為應給予表揚和獎賞；但非營利地方組織「阻止犯罪」(Crime Stoppers)表示，原本可以用作獎金的2萬5000元因法律時效已過，無法頒發給賈斯汀。

休士頓 支票 社群媒體

上一則

麻州男開完心臟手術 老友贈獎券慰問 竟刮中百萬元

下一則

喬州13歲男孩賣「幽靈槍」 意外打死親姊姊

延伸閱讀

七年前德州教會遭竊60萬元 但贓款竟從未被帶出教會

七年前德州教會遭竊60萬元 但贓款竟從未被帶出教會
稅金誘惑大 Tesla總部搬到德州奧斯汀

稅金誘惑大 Tesla總部搬到德州奧斯汀
爭議中 懷孕6周禁墮胎藥、限縮投票權12月2日生效

爭議中 懷孕6周禁墮胎藥、限縮投票權12月2日生效
德州兩眼科醫生詐取醫保給付 判賠1.7億元

德州兩眼科醫生詐取醫保給付 判賠1.7億元

熱門新聞

聯合創設華人精英「百人會」的實業家、慈善家唐騮千與徐心眉夫婦。(Getty Images)

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

2021-12-01 09:24
Omicron變種病毒近日迅速傳播，讓民眾擔憂可能有新一波疫情，不過流行病學專家持相反意見，認為Omicron有機會讓疫情「比最初擔心的更早結束」、還將其稱作「聖誕禮物」。（美聯社）

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

2021-11-30 20:43
梁元華（左）與柯林斯（右）在社群網站相當活躍，經常發布與飼養小狗「可可」(Coco，中)有關的生活點滴。（取自Instagram）

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

2021-11-27 06:13
白宮首席醫學顧問佛奇表示，南非發現最新新冠病毒變種B.1.1.529雖在美國尚未現蹤，但已是「紅色警告」。（美聯社）

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

2021-11-27 13:50
美國加州1日出現全國首例變種新冠病毒Omicron的確診病患。圖為舊金山國際機場。(Getty Images)

全美首例 加州發現Omicron確診病患

2021-12-01 14:23
美國紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）於美國時間26日晚間宣布，紐約州自12月3日起將進入「緊急狀態」。（美聯社）

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

2021-11-26 21:12

超人氣

更多 >
哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累

哥大博士生公園散步被捅死 兇嫌日犯三案 前科累累
密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕

密州校園濫殺 兇嫌父母被控罪 雙雙逃逸 警緝捕
虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶
美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」

美國物價上漲 45%家庭坦言「生活困難」
阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵

阿茲海默找到病因 加大研究：「tau蛋白」扮關鍵