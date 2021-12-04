德州湖木教堂失竊60萬 7年後竟在廁所牆內挖出大量現金

休斯頓湖木教堂七年前失竊60萬元財物，最近在教堂廁所牆壁內發現藏有大批現金和支票。(美聯社)

知名傳教士歐斯汀(Joel Osteen)領導的德州湖木教堂(Lakewood Church)曾在2014年發生一起60萬元失竊案；沒想到七年後案情急轉彎，這筆錢竟被裝修工人發現，藏在廁所馬桶後面的牆內。

這名自稱「賈斯汀」(Justin)的工人在2日上午致電休士頓 當地電台節目100.3 The Bull，告訴主持人林西(George Lindsey)，今年11月10日他在湖木教堂的廁所牆內挖出500多個信封，裡面裝有滿滿的鈔票和支票 。

「當時有個馬桶從牆上鬆脫，所以我們把磁磚撬開，」賈斯汀說：「然後把磁磚和一些填充物挖開，突然有500多個信封從牆內掉出來。」

2014年歐斯汀和妻子維多莉亞(Victoria)曾向警方通報湖木教堂遭竊，遺失的金額超過60萬元；賈斯汀的說法也被湖木教堂證實，但警方表示目前還無法確認，賈斯汀找到的錢是否就是當年失竊的現金。

針對此事湖木教堂並未多做解釋，也沒有公開賈斯汀所發現的「意外之財」具體數字究竟為何；據稱，休士頓警察局已在3日上午召開此案的特別會議，不過未向媒體透露更多細節。

占地60萬6000平方呎的湖木教堂每周都會迎來成千上萬名信徒，故2014年當歐斯汀宣布放在教堂保險箱的現金遭竊時，也引發外界相當的關注。「休士頓紀事報」(Houston Chronicle)報導指出，當年失竊的現金約為20萬元，其他40萬元則是支票。

賈斯汀也告訴林西，他將這筆錢「全數歸還」；「他(賈斯汀)是全世界最老實的人之一，」林西形容：「他在廁所發現這筆錢，旁邊也沒有任何保全或攝影機，他可以很輕易的把錢收進口袋，但他卻全數交回。」

休士頓一些媒體和社群媒體 上的民眾也開始呼籲，對賈斯汀正直的行為應給予表揚和獎賞；但非營利地方組織「阻止犯罪」(Crime Stoppers)表示，原本可以用作獎金的2萬5000元因法律時效已過，無法頒發給賈斯汀。