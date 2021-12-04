「幫朋友的忙」NBA獨行俠隊老闆 買下德州小鎮

NBA獨行俠隊老闆庫班斥資買下德州野馬鎮。(美聯社)

從科技業起家的美國職業籃球聯盟達拉斯獨行俠隊(Mavericks)老闆庫班(Mark Cuban)買下德州 一座小城野馬鎮(Mustang)；儘管城內空無一人，但他表示是「幫朋友的忙」。

野馬鎮面積76.8英畝，城裡的所有設施僅為一個廢棄的脫衣舞俱樂部，和一個空蕩蕩的活動房屋營地。

野馬鎮位於達拉斯以南，距獨行俠隊的主場「美國航空中心體育場」約65哩。

成為小城新主人的庫班3日表示：「我買這座小城是幫朋友的忙，目前沒有其他計畫。」

小城的前主人是普萊斯(Marty Price)，達拉斯特恩納(Elmer Turner)地產公司總裁特恩納(Mike Turner)說，普萊斯患病後希望賣掉小城，約四年前上市掛牌待售，求售價400萬元。特恩納拒絕透露最終售價是多少，但表示低於求售價，上月完成交割。

身為律師的普萊斯是忠實的籃球粉絲，獨行俠隊的主場設有他的場邊專座，但他久病多年後今年8月過世。

當地電視台介紹這個小鎮。(取自NBCDFW電視)

小城毗鄰柯西卡納(Corsicana)市，屬納瓦羅郡(Navarro)，45號州際公路有專門出口直通小城，距達拉斯一小時車程，距休士頓三小時。

特恩納認為小城將來的潛力大，表示「庫班有意買下小城，對他再自然不過，以他的財力和想像力，未來的可能性無遠弗屆。」

臨近野馬鎮的安格斯鎮(Angus)消防隊的義務消防員紐森 (Jerry Newsom)說，野馬鎮的開發機會來了，「我們為有庫班作鄰居而高興，為野馬鎮將來的發展和潛力而高興。」

卡巴萊特(Wispers Cabaret)脫衣舞俱樂部和「獅穴」(Lion's Den)成人書店 是野馬鎮的最後兩家商業，雙雙關門後，小鎮已多年沒有居民。

▼當地媒體探訪野馬鎮

來源：WFAA