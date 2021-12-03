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美國每44童 有1人患自閉症

編譯郭宣含／綜合2日電
美國兒童罹患自閉症比率上升。(路透)
美國兒童罹患自閉症比率上升。(路透)

聯邦疾病防治中心(CDC)2日公布「自閉症與發展障礙監察網路」(ADDM)報告，分析11州2018年數據後，預測每44名八歲孩童就有一人診斷出自閉症；自閉症社區行動(TACA)表示，自閉症高盛行率不容忽視，並呼籲應採取行動並提供協助。

CDC研究人員分析2018年11州的數據後發現，八歲孩童中，每44人就有一人診斷出自閉症；相較之下，2016年自閉症則是每54人中出現一人。

自閉症在1970年屬罕見障礙，當時美國每1萬名孩童中只有一至兩人患自閉症，如今已增為每44人中出現一人；根據CDC的ADDM報告，自2000年以來，美國自閉症盛行率已連八次上升。

不少專家認為，美國自閉症人數多年來持續攀升，反映民眾提高病識感，且現有更多治療自閉症的服務，不表示自閉症孩童人數真的上升。

不過，TACA創辦人兼執行董事麗莎．艾克曼(Lisa Ackerman)表示：「CDC盛行率數據均採用類似的研究方法，這表示自閉症人數真的攀升，這不是因為我們加強自閉症診斷，而是出現更多自閉症者。」

CDC2日報告指出，2018年四歲孩童診斷出自閉症的機率，比2014年高出50%；CDC研究人員、共同作者凱莉．蕭奧(Kelly Shaw)表示，現已有些許進步，包括自閉症發現時間提早，讓自閉症孩童可及早取得改善發展的服務。

CDC的報告依據11州多郡和社區的資料，有些都市區的自閉症率更高，不過這份報告呈現的是估計數字，未必真實反映全美情況。

各州自閉症率不一，加州每26名孩童中出現一名自閉症者，密蘇里州則是每60人中有一人；整體而言，各種族與族裔的自閉症率不相上下，馬里蘭和明尼蘇達州非裔孩童的自閉症率偏高，白人小孩則到近期盛行率才增加。

該報告共同作者亞曼達．巴坎(Amanda Bakian)指出，猶他州低薪家庭比富裕家庭有更高比例的自閉症孩子，這可能反映出醫療補助計畫(Medicaid)和私人健保業者涵蓋更多自閉症服務。

媒體監測分析平台Cision指出，美國2020年的自閉症年度成本估計達2230億元，預計2030年會增至5890億元。

艾克曼指出，TACA成立21年多以來，CDC公布十次自閉症盛行率，「每次數字上升時，我就希望這個數字能引發更多人的關心。」她呼籲報告數字不容忽視，應採取行動並支持家庭。

CDC 聯邦疾病防治中心 加州

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