臨時開支法兩院通過 聯邦政府躲過停擺危機

在國會眾院通過臨時開支法案三小時後，參院2日晚間也以69票對28票通過。（美聯社）

在國會眾院通過臨時開支法案(stopgap funding bill)三小時後，參院2日晚間也以69票對28票通過，讓聯邦政府 獲得至2022年2月18日為止的預算，避過3日午夜局部停擺的厄運，法案將送交拜登 總統簽署。

資金可運作到明年2月18日

聯邦政府周六凌晨12時1秒就要耗盡現有資金，因此國會兩院必須趕在這個限期之前通過支出法案，好讓政府有資金繼續運作至明年2月18日。

兩黨參議員由於對聯邦強制疫苗接種規定看法不同，法案表決前一度對峙，所幸兩黨國會領袖透過協調溝通，化解僵局。

2日稍早，國會領袖宣布已達成協議，將為聯邦政府再提供11周預算，對於阿富汗難民則追加70億元補助。法案在眾院以221票對212票通過之後，參院方面便宣布很快就會跟著表決。

金辛格 投下共和黨 眾院唯一贊成票

民主黨控制的眾院2日以221票對212票通過短期支出法案，儘管共和黨領袖敦促黨議員投反對票，但伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)仍投下唯一的共和黨支持票。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)說：「我感到欣慰的是，理性思考在最後時刻終於勝利。政府可以持續運作，感謝參議員們讓我們避開了一次根本沒必要且代價龐大的關門危機。」

但多位國會議員表示，臨時開支法案只是權宜之計；兩黨議員則相互指責對方陣營作梗，導致今年的支出法案未能獲得進展。

眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)主席、共和黨籍康州聯邦眾議員迪勞洛(Rosa DeLauro)則說，臨時支出法案過關之後，將讓國會有更多時間與空間，好好討論到2022年9月為止的會計年度全年預算。

在國會眾院通過臨時開支法案三小時後，參院2日晚間也以69票對28票通過。圖為參議員2日前往議會投票。（美聯社）

迪勞洛說：「不要搞錯了，如果投票反對這項進行中的解決方案，就等於投票要讓政府關門。」

拜登2日表示，臨時支出法案在參院交付表決之前，曾與參院領袖談話。拜登說，並不擔心聯邦政府可能關門。

拜登表示：「一切都按計畫進行，除非有人決定不按牌理出牌，我則不覺得這種狀況會出現。」

某些反對拜登強制疫苗接種規定的共和黨籍國會議員，主張國會應該明確表態反對聯邦政府規定大型企業員工必須接種新冠疫苗。然而，倘若杯葛臨時支出法案，意味著聯邦政府即將在周末因為沒有預算可用而暫時關門。

根據美聯社最新民意調查顯示，國民對拜登強制接種令存在分歧，民主黨人絕大多數支持，而共和黨人大多反對，這也反映在國會的議事廳。