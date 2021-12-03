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川普華府飯店虧損 轉賣卻大賺1億

記者張聲肇／綜合報導
川普下台後即出售的華府川普飯店，輕鬆賺得1億有餘。(美聯社)
川普下台後即出售的華府川普飯店，輕鬆賺得1億有餘。(美聯社)

前總統川普華府的飯店大虧本，但靠轉賣給總部在邁阿密的投資公司，卻能大賺1億元。

競爭同業和批評者指出，十年前，川普說要花2億來整修華府最珍貴的歷史建築為豪華旅館，他們都笑他絕對賺不了錢，接下來四年，川普的豪華旅館果真連虧了好幾億元。

這個虧損數字川普的公司提供給政府，然後由國會監督委員會公布，外界才一窺究竟。

最近，川普企業和CGI投資公司簽約，將這間位於華府老郵局的飯店賣給後者，和希爾頓飯店企業總部聯手改為華爾道夫大飯店（Waldorf Astoria），賣價3.75億元，讓川普輕鬆賺得1億有餘。

這種利潤的厚度，風險基金的經理人都只敢夢寐以求，而川普的收益要拜市場爭搶飯店生意之賜，因為疫情結束後的旅遊業，一定會「報復性」反彈回升。

金融業的HVS市場專家梅倫（Suzanne Mellen）說，「市場正熱。連景況不怎麼樣的都市裡，大家都搶著出高價買大飯店。」

另一家金融業公司Baird的專家貝利薩里歐（Michael Bellisario）也說，「我認為每一個全球性的豪華旅館業者都對（川普）這個物業有興趣。」

川普機構、CGI和希爾頓三家相關企業都不願做評論。

佛州這家投資公司和它的創辦人暨執行長湯瑪斯（Raoul Thomas），不見得因為想和川普拉政治關係，才出巨資買下本來不賺錢的川普旅館；專家說價碼雖然高了些，從純生意觀點看，不無道理，只是本錢那麼大，以後怎麼賺錢，很令人好奇。

仲介業者說，川普飯店的122年歷史價值、華府本來就很缺五星級飯店、它位在賓夕法尼亞大道，每四年得以觀賞總統就職大典盛況的超優地點，大概都是推高價位的原因。

川普 旅館 華府

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