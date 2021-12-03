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梅蘭妮亞無意返白宮？ 川普：假新聞、民眾愛戴她

編譯林梅婕／綜合2日電
傳前第一夫人梅蘭妮亞反對川普參選，也沒有意願回到白宮；川普2日否認這個說法，批評是「假新聞」。(Getty Images)
傳前第一夫人梅蘭妮亞反對川普參選，也沒有意願回到白宮；川普2日否認這個說法，批評是「假新聞」。(Getty Images)

有關前總統川普是否再次參選，外界揣測不斷，不過日前傳出前第一夫人、川普的妻子梅蘭妮亞(Melania Trump)反對川普參選，也沒有意願回到白宮；川普2日否認這個說法，批評「只是更多的假新聞」。

福斯新聞網(Fox News)晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)主播基爾米德(Brian Kilmeade)2日與川普進行訪談時問道：「前第一夫人梅蘭妮亞，她真的有告訴你『我不會再支持你參選』嗎？」

「不，這不是真的，但很有趣，只是更多的假新聞。」川普笑著回答：「她是很棒的第一夫人，她把工作做得很好，民眾也愛戴她。這麼說吧，我們的國家需要整頓，我們的國家在走下坡，如果再繼續下去，我們就會失去這個國家。」

日前一名據稱與梅蘭妮亞熟識的朋友向有線電視新聞網(CNN)透露：「即使他(川普)正式宣布參選，你也不會在未來的競選活動或遊行看到梅蘭妮亞。」

「取而代之的可能會是他的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)或小唐納(Donald Trump Jr.)的女友金柏莉‧季伏爾(Kimberly Guilfoyle)，」這名友人表示：「她們跟川普一樣都希望重新掌握大權，但梅蘭妮亞不想。」

傳前第一夫人梅蘭妮亞反對川普參選，也沒有意願回到白宮；川普2日否認這個說法，批評...
傳前第一夫人梅蘭妮亞反對川普參選，也沒有意願回到白宮；川普2日否認這個說法，批評是「假新聞」。(Getty Images)

另一名自稱是梅蘭妮亞住在白宮時的密友則表示：「再次成為第一夫人並不是她想要的，對她來說，新的旅程已經展開，那些都是過去的事了。」

不過另一名與川普家族關係密切的友人向政治新聞網站Politico表示，梅蘭妮亞無論如何都會支持丈夫，「如果川普參選，她一定會出現，她不會獨自晾在一旁」。

雖然尚未正式宣布，但種種跡象研判川普參選的機率甚大；「如果你有看民調的話就知道，我在共和黨的支持度有95%到96%，」川普在訪談中說道：「但我不是一定要照著民調走，我只是說，我參選過兩次。後來我做到了，而且我們團隊的成就是史無前例的。」

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