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華醫：Omicron將成主流病毒株 半年內攻陷全球

新冠疫情下減少回診 血壓失控者增加

編譯陳韻涵／綜合2日電
美國心臟協會研究顯示，2020年控制血壓的病患平均53.3%，低於2019年的60.5%。（路透）
美國心臟協會研究顯示，2020年控制血壓的病患平均53.3%，低於2019年的60.5%。（路透）

美國心臟協會(American Heart Association，簡稱AHA)研究顯示，2020年把血壓控制在健康範圍內的人數大幅減少，一方面是因為人們避免接觸新冠病毒而減少就醫，另一方面則是因為新冠肺炎疫情期間醫院停業而無法就醫。

在AHA年會上發表的這項研究顯示，平均53.3%的美國成人在2020年控制血壓，比2019年的60.5%少。

領導研究的馬友診所(Mayo Clinic)傳染病學者艾蓮娜‧張伯倫(Alanna Chamberlain)說：「血壓控制還有許多進步空間，疫情顯然讓更多人較少就醫而使血壓失控。」

高血壓可能導致心臟病、中風、腎臟病等，醫生已逐漸看到高血壓患者的明顯併發症，許多病患的病情受到失控血壓與疫後影響而加重。

這些人需要就醫住院，讓因為新冠肺炎疫情吃緊的醫療資源雪上加霜。

丹佛國家猶太醫學研究中心(Denver's National Jewish Health)重症醫療胸腔科醫師林丘(Ken Lyn-Kew)表示，慢性高血壓病患出現嚴重的腎功能衰竭，卻拖到要洗腎才就醫。

馬友診所分析全美24家院所的電子病例，挑選可控制血壓介於140/90毫米汞柱(mmHg)的病患作為研究對象，

AHA與美國心臟病學學院(American College of Cardiology)對於高血壓的定義為超過130/80毫米汞柱，正常血壓為不超過120/80毫米汞柱。

張伯倫指出，2020年疫情期間就醫做必要檢查的高血壓患者回診頻率為31.7%，低於2019年的36.7%。

這項研究尚未經同儕審閱，也沒有長期追蹤個別病患的血壓變化是否可能直接影響其健康狀況。

第三方專家表示，這項研究顯示，即便沒有直接受到新冠肺炎影響，因疫情蒙受健康危害的病患，可能需要接受數年治療才能痊癒。

AHA主席洛伊德-瓊斯(Donald Lloyd-Jones)說：「人們變胖、抽菸、久坐不動，這些都可能造成長久影響且無法馬上治好。」

他說，此研究凸顯病患回歸健康醫療照護體系的重要性，否則會出現數年的漣漪效應(ripple effects，指事件影響擴散)。

高血壓 疫情 新冠肺炎

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