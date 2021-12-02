密州高中槍案4死 掃射前3小時 兇嫌父母曾到學校

密西根州牛津高中校園槍擊案，導致四死七傷，師生與家長在校園裡哀悼逝去的年輕生命時，不禁抱頭痛哭。（歐新社）

密西根州牛津高中校園槍擊 案造死四死七傷，15歲的兇嫌柯朗伯利(Ethan Crumbley)1日由檢方以一項恐怖行為致人死亡罪、四項一級謀殺罪，以及七項蓄意謀殺罪等罪名，對其提出起訴；檢方說，柯朗伯利在此案中將視為成人接受審判，檢察官 雖未說明槍手動機，但表示執法人員已經持有大量數位證據(digital evidence)。

奧克蘭 郡警長博查德(Michael Bouchard)說，15歲兇嫌是「帶著殺人意圖出現，他在該起槍擊案中，近距離向對方開槍，且通常瞄準其頭部或胸部」。他說，此手法令人不寒而慄，絕對是冷血謀殺。

博查德還說，在槍擊案發生前約三小時，該生因為在課堂上行為令人擔憂，學校還把他的父母叫到學校討論，之後柯朗伯利仍留在學校，沒想到就發生了槍擊案。

行凶的手槍 其父上周五才買的

奧克蘭郡檢察官麥當納德(Karen McDonald)說，兇嫌使用的手槍為其45歲的父親詹姆斯(James Crumbley)在上周五購入。十年級的柯朗伯利，將槍枝以及練習射擊的照片發布在社群媒體。她表示，柯朗伯利是預謀，而非一時衝動。

奧郡警官威利斯(Tim Willis)在法庭上說，兇嫌在暴力發生前一晚，錄製了討論開槍打死學生問題的影片。

背包筆記本 詳細記載槍殺計畫

助理檢察官齊斯特(Marc Keast)說，槍擊案前一刻，柯朗伯利背著後背包進入廁所，出來時手中拿著半自動手槍，當他經過走廊時，邊走邊開槍，他的背包內還發現一本筆記本，詳細記載了槍殺計畫。

檢方仍未說明行凶動機，雖有同學表示柯朗伯利在學校遭到霸凌，但警方回應並沒未發現霸凌紀錄。警方說，槍手與班上同學未發生過衝突，在校也無違規紀錄。

槍擊案喪生學生增至四人，中槍的17歲男學生席林(Justin Shilling)1日上午因傷勢過重，於龐蒂亞克市(Pontiac)的馬卡蘭奧克蘭醫院過世。

她遇害了 已收到多所大學錄取

其他三名被槍殺的學生，包括牛津高中應屆畢業生包德溫(Madisyn Baldwin)，根據家人表示，她已經收到好幾所大學錄取許可，還包括一份全額獎學金，包德溫家人說，她喜歡畫畫、閱讀與寫作，是家中孩子的老大。

另兩名死亡的學生，分別為該校美式足球隊員麥爾(Tate Myre，16歲)、該校女棒球隊隊員朱莉安(Hanna St. Julian，14歲)。

家長瑞丁(Robin Redding)說，兒子30日告訴她，學校可能會發生槍擊威脅，所以不想上學，因此兒子事發當天都在家中。對於是否槍擊案發生前，已在網路出現警訊，當局仍在調查。

該校11月初曾發生有人從學校屋頂將鹿頭丟在校園的事件，還將窗戶噴上紅漆，是否也是一種警示？副警長麥卡貝(Michael G. McCabe)稱「完全與槍擊案無關」；他說學校並沒有收到任何威脅。