誤殺攝影師後首受訪 鮑德溫淚喊：我沒扣扳機

好萊塢男星亞歷鮑德溫10月21日在拍片現場用道具槍打死攝影指導，他接受美國廣播公司(ABC)的訪談時聲淚俱下，他說他並沒有「扣下扳機」。（美聯社）

好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)10月21日在拍片現場用道具槍打死攝影 指導，他在事發後首次公開接受美國廣播公司(ABC)的訪談時，聲淚俱下表示他並沒有「扣下扳機」。

「我沒有扣扳機。」鮑德溫說：「我絕對不會拿槍指著任何人，然後扣下扳機，從來不會。」

鮑德溫在新墨西哥州 拍攝新片「鐵鏽」(Rust)時槍枝誤擊，藏有實彈的道具槍將42歲攝影指導哈莉娜‧哈欽絲(Halyna Hutchins)擊斃，導演 蘇扎(Joel Souza)也因此受傷。

調查人員聲稱鮑德溫當時確實被告知槍是安全的，不過究竟為何槍裡會有實彈，調查仍在進行中。

好萊塢男星亞歷鮑德溫10月21日在拍片現場用道具槍打死攝影指導，他接受美國廣播公司(ABC)的訪談時聲淚俱下，他說他並沒有「扣下扳機」。（截自ABC影片）

ABC在1日的節目預告中，播出鮑德溫聲淚俱下的畫面；面對主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)提問槍裡為何會有子彈，鮑德溫回答：「我不知道，有人把子彈放進槍裡，那把槍根本不該有子彈。」

根據調查員的陳述，「鐵鏽」的劇組恐怕在處理槍枝和其他武器的過程中「太過自信」，目前已有多人向劇組成員提起個別的民事訴訟。

這段訪談預計將在東岸時間2日晚間8時撥出，稍後可在影音平台Hulu收看；另外，ABC也將在下周的兩小時特別節目「20/20」中，針對整起槍擊意外作更深入的報導。

來源：YouTube