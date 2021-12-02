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2024再選總統？ 川普：愛這國家 就別無選擇

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普強烈暗示2024將復出，他說「愛這個國家就別無選擇」。（路透）
前總統川普強烈暗示2024將復出，他說「愛這個國家就別無選擇」。（路透）

2020年總統大選飲恨的前總統川普2024年是否會再出馬的臆測不斷，每日郵報1日報導，川普受訪時表示，「愛這個國家就別無選擇」；這是他卸任後，最強烈暗示2024將復出的講話。

川普在佛州自宅接受英國新聞名人法拉吉(Nigel Farage)採訪時說，「我愛我們的國家。如果你愛這個國家，你就別無選擇」要再跳進法拉吉所謂的火坑。

川普說，「我的人生本來曼妙無比，可是我也喜歡那個(當總統)，因為我能夠幫助大家。這也是我做那件事(再競選總統)的原因，我認為未來你也會很快樂。」

他說，共和黨人絡繹不絕到他海湖莊園家裡，要求他把他們當作2024年的副總統人選；報導指出，南卡羅來納州參議員史考特(Tim Scott)和前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)都曾到海湖莊園和川普相處，因此被列為可能的副總統人選。

對於在位的四年，川普說「我把國家帶到前所未見的水準，接著新冠病毒來了，接著我又讓國家起死回生，現在你們都在用、全世界走都在用的疫苗就是我促成的。」

9月的時候，他說唯一可以阻擋他2024年出來競選再任的是「醫生打來很不好的電話。」

｢事情都可能發生的嘛。可是，我現在好得很呢。」

媒體曾報導，他的助理群都勸他明年期中選舉過後，再正式宣布2024參選；他的助理們費了很大的勁才擋掉他在8月阿富汗局勢正亂的時候宣布復出，因為那會把大家的注意力挪開，不去關注明年的期中選舉，也可能減少他電視露面的機會。

此外，提早宣布競選會讓募款更加複雜；提早表態也可能讓民主黨改變期中選舉策略，集中焦點在川普2024的候選人身分以刺激民主黨選票團結，這樣反而不利共和黨的選情；因此，圈內人紛紛勸他稍安勿躁。

不過他總是跟身邊的顧問說，「我正在競選。」

川普前顧問凱莉安康威說，川普一直警告共和黨內有意投入2024總統大選的人，在他尚未決定是否親自出馬前，誰都不該妄動，至於川普親自出馬已從「意願」轉為「急迫」，因為拜登政府的表現太讓他失望。

川普也認為，一旦他出馬，其他共和黨巨星會自動退出，不會出現「內戰」。

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