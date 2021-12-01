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掀太空戰爭？美太空軍副司令：中俄每天攻擊美衛星

編譯潘勛／綜合30日電
美國譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的反衛星導彈試驗，稱該試驗造成的碎片會危及國際空間站上的機組人員。（路透）
美國譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的反衛星導彈試驗，稱該試驗造成的碎片會危及國際空間站上的機組人員。（路透）

太空軍副司令湯普森(David Thompson)30日表示，俄、中兩國幾乎每天都用雷射、無線電干擾及網路攻擊美國的地球軌道衛星，而且情勢日益惡化，近些年來美俄中的太空軍武競賽不斷升溫之中，十分危險。

每日郵報30日報導，湯普森指出，俄、中對美太空衛星威脅每天都在成長、擴大，長久以來，這些攻擊行為真的都在演化；美國目前面臨的處境，是設在太空的多套衛星系統可以遭遇一大套威脅。

湯普森現任太空軍副司令；更早之前在空軍服役逾30年；他指出，國家的繞軌衛星遭遇家常便飯般的攻擊，有些動用到雷射、無線電干擾波及其他網路攻擊；俄國衛星2019年執行武器測試，非常靠近一具美方衛星，以至於美太空軍憂心攻擊迫在眉睫。

但湯普森談到較高軌道的太空科技時，說國人可以寬心，「就戰力而言，我國依然是全球最強」。

但他談到中國時指出，中方「迎頭趕上非常之快，假如我國不調整應變，到2030年就會憂心忡忡」；中國發射的新衛星是美方的兩倍，美國跟得很吃力；中國正致力發展一套全球衛星系統，目標在偵監世界各地，部署作業系統快得不可思議。

據報導，中國長年來致力於一種人造衛星，可以在太空用機械臂或捕抓鉤，對別的繞軌器進行實體攻擊。理論上，這種中方衛星可讓美國衛星中斷運作甚至失能。

湯普森指出，就這類衛星攻擊行動，中方的進展遠快於俄國。

早在11月15日，俄國便發射反衛星武器，粉碎俄方1982年發射、重約4410磅的「宇宙1408」(Cosmos 1408)號衛星，理由是該衛星目前不再能作業；專家指出，摧毀行動發生在大西洋上空，「追蹤得到的破片約1500個」，對接下來數年的太空船作業會造成危害。

這次撞毀老舊衛星行動，讓繞行於距地表260哩高空的國際太空站(ISS)奉令開防護兩小時，以便讓那些碎片經過。一家太空機構抨擊俄方行動不負責任，傷害有太空作業的各個國家，且置ISS機組人員於險境。

俄、中是否已對美國太空設備造成永久或可觀損害，湯普森將軍則不願透露，只表示此類攻擊列屬機密。

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