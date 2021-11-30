美檢討全球駐軍 暫不大規模調動

美軍雷根號、羅斯福號與尼米茲號三艘航母在西太平洋演習。(路透)

美聯社報導，國防部 經過數月研究之後決定，對於美國 位於全球各地駐軍，將不會做出立即的重大調整；五角大廈官員29日指出，接下來將進一步分析在中東地區需要保持多少美軍，以及將亞洲及太平洋地區將如何增強駐軍實力。華爾街日報也報導，國防部計畫改善位於關島及澳洲 的機場，以對抗中國。

報導指出，這項研究報告今年3月間在國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)指示下展開，報告結果反映出拜登政府面臨安全情勢的複雜程度。美軍已於今年8月完全撤離阿富汗，但美國在亞太地區持續與中國較勁，在歐洲地區則面臨俄羅斯挑戰，兩大強敵都讓美國備感壓力。

美聯社分析，伊朗仍是令美國頭疼的問題，其中還牽涉到伊拉克及敘利亞，使得美國不易抽身對世界其他區域增派軍力。

美軍在關島設立安德森空軍基地。(取自美國空軍)

報導指出，為了與中國抗衡，五角大廈計畫在太平洋區域某些地點推出美軍基地基礎建設革新計畫，關島、澳洲都包括在內。今年9月，美國宣布與澳洲、英國組成旨在亞太地區深化安全、外交及國防合作的新夥伴關係。根據這項新戰略同盟「澳英美三方安全夥伴」(AUKUS)架構，澳洲將採購核子動力潛艦，美國則將增加部署於澳洲的輪駐部隊。

奧斯丁指示下進行、名稱為「全球部署檢討」(Global Posture Review)的這項研究報告，是拜登政府國防政策及國防議題系列評估的第一份出爐結果。系列報告內容包括對核武的重新評估，例如核武規模、組成項目等，以及有關動用核武的相關政策，分析研究可望於明年初結束。

另外，五角大廈目前也正研議修訂國防部「國防戰略報告」(National Defense Strategy)，為美國國防政策全面發展擬定方向，核子嚇阻、網路威脅、國際聯盟、武器現代化等環節都涵蓋在內。

美軍羅斯福號航母駛出關島基地。(美聯社)

代理國國防部助理部長瑪拉‧卡爾林(Mara Karlin)指出，「全球部署檢討」報告內容裡，規畫兩、三年後的美國駐軍部署調整。她說，目前正考慮亞太地區及其他數個地點將有部署調整，但接下來還需要與外國政府磋商。

華爾街日報報導，關島機場的基礎建設革新計畫將於明年展開。國防官員指出，關島及澳洲的美軍機場整修將能擴大美軍調動部隊進出的能力，萬一爆發區域衝擊將有更高的應變能力。