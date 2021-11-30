涉「中國計畫」無罪後 胡安明首受訪：畢生最黑暗時刻

生於中國、歸化加拿大公民的胡安明教授，因被FBI指涉間諜，遭軟禁18個月所有罪名不成立。他說「那是我畢生最黑暗的時期。」（美聯社）

聯邦調查局(FBI)探員花了近兩年時間跟監生於中國 、歸化加拿大公民的胡安明(Anming Hu)教授，時刻不鬆懈，甚至監視他上大學的兒子；FBI告知胡安明原本具備終身教職的大學，稱他是中國間諜，讓校方配合FBI調查並解雇他。

紐約時報報導，根據FBI探員的證詞，無法提具胡安明從事間諜活動的證據；但聯邦檢察官依舊提出對胡安明的指控，稱他隱瞞與北京一所大學的關係，並在申請國家航空暨太空總署(NASA)研究資金時欺騙政府。

遭軟禁18個月 兒子也被監視

此案在陪審團無法作出裁決的情況下結束，一名陪審員稱此案「荒謬」；今年9月，法官罕見宣告胡安明的所有罪名不成立。

胡安明遭軟禁18個月獲釋後，首度接受深度訪談表示，「那是我畢生最黑暗的時期。」

生於中國、歸化加拿大公民的胡安明教授，因被FBI指涉間諜，遭軟禁18個月所有罪名不成立。他說「那是我畢生最黑暗的時期。」（布朗特縣警長辦公室）

美國的大學曾歡迎來自各地的最優秀聰穎科學人才，但官員懷疑胡安明等科學家利用美國機構的開放性，在中國政府的要求下竊取敏感研究資訊；這對不僅造成寒蟬效應，也讓研究速度減緩、人才流出美國。

紐時訪問多名在美國大學任職的華裔 科學家，發現社會邊緣群體的跡象。

部分人反映，中國籍科學家被要求接受外國勢力干涉的強制培訓，簽證申辦與加簽手續延遲，令他們感覺受辱。

他們全都擔心，與中國科學家的合作或披露上的失誤，都可能成為FBI探員找上門的原因。

沒工作沒收入 靠捐款和朋友救濟

胡安明曾在諾克斯維爾田納西州立大學(University of Tennessee at Knoxville)任教，他的案件正是政府越權的例證。

FBI調查期間，他被軟禁18個月，沒有工作或收入，仰賴眾籌捐款支付訴訟費用；鄰居和教堂朋友給他送菜，幫他倒垃圾。

諾克斯維爾田大後來恢復他的教職，但胡安明表示，他的移民身分仍未確定。

他說：「我的基本人權被侵犯，名譽毀敗，心靈深受重傷，家人也受害，這不公平。」

亞利桑納大學(University of Arizona)和由著名華裔美國人組成的非營利會員組織「百人會」(Committee of 100)調查美國學術界的華裔與非華裔科學家，受訪的近半數華裔科學家覺得，被美國政府監視，其中包括部分美國公民 。

部分人表示，始於前總統川普時期的「中國計畫」(China Initiative)，在拜登總統執掌下繼續進行。

前總統川普任內發動「中國計畫」。(美聯社)

中國計畫旨在防止中國政府竊取美國商業機密和其他間諜行為，但學者、科學家、民權組織和議員質疑此計畫在針對學者方面太超過，尤其是大多數研究並非機密且最終都會公開發表。

史丹福大學、柏克萊加大和普林斯頓大學近2000名學者連名簽署致司法部長加蘭德(Merrick Garland)公開信，表達對中國計畫針對華裔研究員的關切，呼籲終止此計畫。

曾獲諾貝爾物理獎的史丹福大學教授、前總統歐巴馬時期的能源部長朱棣文(Steven Chu)說：「知識技術力量有很大一部分來自移民，我們搬石頭砸的不是自己的腳，而是靠近頭部。」

決心留在美國 要促進司法正義

胡安明是「中國計畫」首位受審的學者，FBI過去三年對大學或研究機構提出12宗訴訟，但沒有一項涉及經濟間諜、竊取商業祕密或智慧財產權，大多數涉及電信欺詐、對聯邦調查人員說謊，以及未能披露與中國的關係等。

著名分子生物學家、西湖大學(Westlake University)教授施一公(Shi Yigong)說，同事抱怨美國的懷疑氣氛，有些人因此放棄工作。

胡安明決心留在美國，不僅要為科學貢獻，也要促進司法正義。他說：「我對政治不感興趣，且對政治幾乎一無所知，但我知道，針對華裔和亞裔，不會讓美國變得強大。」