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路透：至少7國 暗助台灣造潛艦對抗中國

編譯中心／綜合報導
路透調查報導指出，美國、英國等七個國家的廠商和專業人士伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。圖為台灣現有劍龍級海虎潛艦。（中央社檔案照片）
路透調查報導指出，美國、英國等七個國家的廠商和專業人士伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。圖為台灣現有劍龍級海虎潛艦。（中央社檔案照片）

路透報導，美國、英國等七個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。報導引述知悉潛艦國造計畫的消息人士說，各國政府都已提供出售關鍵零組件給台灣所需的出口許可。

一名台北知情人士將台灣的國艦國造計畫比喻為日本民間故事「桃太郎」，台灣有如故事中的孤單男孩桃太郎，在一群難以想像的盟友協助下，擊敗可怕的魔鬼。

英皇家海軍退將麥吉 是潛艦計畫攬才關鍵

路透的調查報導披露，台灣潛艦國造計畫已從至少七國手中取得技術、零件與人力援助，未來潛艦將部署在離中國大陸較遠的台灣東部深海，在戰時保護台灣港口，並且有能力重創任何來自中方的攻擊行動。

路透報導，在英國海外屬地直布羅陀（Gibraltar）註冊的一家鮮為人知公司，在2013年提供了關鍵的人才管道。由兩名以色列人領導的公司Gavron Limited贏得提供技術建議給台灣國際造船股份有限公司（CSBC）的合約。

圖為台灣潛艦國造計畫的模型，2016年9月在高雄國際海事與國防工業博覽會上展示。...
圖為台灣潛艦國造計畫的模型，2016年9月在高雄國際海事與國防工業博覽會上展示。（路透）

報導引述消息人士報導說，英國皇家海軍潛艦部隊退役准將麥吉（Commodore Ian McGhie）是潛艦計畫人員招募工作的關鍵人物。他協助一家設在直布羅陀的公司招募工程師，其中包括英國海軍退役人員。

澳洲、加拿大等5國人員 在高雄與CSBC合作

路透也發現，至少有12名外國工程師曾在面試時或在社群媒體上指稱，他們曾於台灣參與潛艦計畫，或為Gavron Limited工作。

此外，台北也聘請到來自澳洲、南韓、印度、西班牙、加拿大等五國的工程師、技師人員與海軍退役軍官。他們以高雄港為基地，向台灣海軍與負責打造潛艦的台灣國際造船股份有限公司（CSBC）提供潛艦打造的專業建議。

圖為去年11月，高雄港一間工廠外放有中華民國國旗與國際造船股份有限公司的旗幟。（...
圖為去年11月，高雄港一間工廠外放有中華民國國旗與國際造船股份有限公司的旗幟。（路透）

台船在路透詢問時不願發表評論，台灣國防部則說，潛艦國造的各項挑戰已經「排除」，工作正「依計畫進行中」。

不過，擔心北京報復，仍阻礙某些技術或零件轉移。一家提供關鍵設備的德國公司，去年就因此突然終止合約。這間德國公司主管說，相關合約因母公司出面而受阻，原因是這間母公司在大陸有更大的商業利益。

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