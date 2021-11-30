路透：至少7國 暗助台灣造潛艦對抗中國
路透報導，美國、英國等七個國家的廠商和專業人士在伸出援手，暗中幫助台灣打造自己的潛艦。報導引述知悉潛艦國造計畫的消息人士說，各國政府都已提供出售關鍵零組件給台灣所需的出口許可。
一名台北知情人士將台灣的國艦國造計畫比喻為日本民間故事「桃太郎」，台灣有如故事中的孤單男孩桃太郎，在一群難以想像的盟友協助下，擊敗可怕的魔鬼。
英皇家海軍退將麥吉 是潛艦計畫攬才關鍵
路透的調查報導披露，台灣潛艦國造計畫已從至少七國手中取得技術、零件與人力援助，未來潛艦將部署在離中國大陸較遠的台灣東部深海，在戰時保護台灣港口，並且有能力重創任何來自中方的攻擊行動。
路透報導，在英國海外屬地直布羅陀（Gibraltar）註冊的一家鮮為人知公司，在2013年提供了關鍵的人才管道。由兩名以色列人領導的公司Gavron Limited贏得提供技術建議給台灣國際造船股份有限公司（CSBC）的合約。
報導引述消息人士報導說，英國皇家海軍潛艦部隊退役准將麥吉（Commodore Ian McGhie）是潛艦計畫人員招募工作的關鍵人物。他協助一家設在直布羅陀的公司招募工程師，其中包括英國海軍退役人員。
澳洲、加拿大等5國人員 在高雄與CSBC合作
路透也發現，至少有12名外國工程師曾在面試時或在社群媒體上指稱，他們曾於台灣參與潛艦計畫，或為Gavron Limited工作。
此外，台北也聘請到來自澳洲、南韓、印度、西班牙、加拿大等五國的工程師、技師人員與海軍退役軍官。他們以高雄港為基地，向台灣海軍與負責打造潛艦的台灣國際造船股份有限公司（CSBC）提供潛艦打造的專業建議。
台船在路透詢問時不願發表評論，台灣國防部則說，潛艦國造的各項挑戰已經「排除」，工作正「依計畫進行中」。
不過，擔心北京報復，仍阻礙某些技術或零件轉移。一家提供關鍵設備的德國公司，去年就因此突然終止合約。這間德國公司主管說，相關合約因母公司出面而受阻，原因是這間母公司在大陸有更大的商業利益。
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