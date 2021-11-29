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27名偷渡客英吉利海峽船難後 英法爭執白熱化

編譯徐薏茹／綜合28日電
27名非法移民在英吉利海峽沉船喪生後，法國加萊港臨時營地中的偷渡客仍在等待機會。（美聯社）
27名非法移民在英吉利海峽沉船喪生後，法國加萊港臨時營地中的偷渡客仍在等待機會。（美聯社）

歐洲移民官員因應英吉利海峽24日發生沉船意外，造成27名移民喪生，28日在法國加萊港(Port of Calais)舉行緊急會議，歐盟邊境管理局將在英吉利海峽部署一架飛機協助海岸巡邏，同時承諾更加緊密地合作，一同對抗非法移民偷渡網絡及走私交易。

這起沉船事件引起英法之間最新政治危機，英國官員並未出席此次緊急會議。英國首相強生(Boris Johnson)在一封公開信中呼籲法國接回橫渡英吉利海峽的移民，引起法國強烈不滿，法國內政部長達馬南(Gerald Darmanin)未邀請英國參與會議。

27名非法移民在英吉利海峽沉船喪生，歐洲移民官員28日在法國加萊港舉行緊急會議會...
27名非法移民在英吉利海峽沉船喪生，歐洲移民官員28日在法國加萊港舉行緊急會議會商。（美聯社）

歐盟緊急開會加強巡邏 英國缺席

歐盟邊境管理局Frontex自12月1日起將派出一架飛機協助法國、比利時及荷蘭監管沿岸地區，識別偷渡之路。

德國、荷蘭及比利時部長皆出席本次會議，與會者強調必須與英國合作，由於英國已脫離歐盟，與歐洲合作將更加複雜。

達馬南說：「這場會議並非反英國，而是親歐，我們希望與我們的英國朋友及盟友合作。」

未受邀參與加萊港會議的英國內政大臣普莉提·巴特爾(Priti Patel)表示會自行召開緊急會議，她在「太陽報」(The Sun)撰文表示：「我很遺憾沒有與歐盟夥伴在今天的會議上討論此急迫議題，首相與我已經準備好隨時與我們的法國夥伴討論提案。」

巴特爾已經與荷蘭移民部長安吉·布魯克斯-克諾爾(Ankie Broekers-Knol)會面，並強調透過共享情報及聯合警察行動與歐洲夥伴一同合作有其必要。

27名非法移民在英吉利海峽沉船喪生後，法國加萊港臨時營地中的偷渡客仍在挖洞等待機...
27名非法移民在英吉利海峽沉船喪生後，法國加萊港臨時營地中的偷渡客仍在挖洞等待機會。（美聯社）

援助組織則呼籲更人道、協調的庇護政策。

在法國沿岸營地中的移民仍在等待穿越英吉利海峽的機會，他們並未因上周的船難意外及加強的海岸巡邏而卻步。在疫情旅遊限制期間及英國脫歐後，今年試圖橫渡英吉利海峽的移民數量大幅增加，但總體而言，抵達英國的移民人數仍比其他歐洲國家少。

英國 非法移民 歐盟

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