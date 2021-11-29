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民主黨內分歧 拜登移民政策難取得平衡

編譯洪毅／綜合28日電
今年9月大批海地非法移民入境德州後遭驅逐，最近七個州議會議員提案，擬修正移民用詞，避免為新移民貼上標籤。（Getty Images）
今年9月大批海地非法移民入境德州後遭驅逐，最近七個州議會議員提案，擬修正移民用詞，避免為新移民貼上標籤。（Getty Images）

移民、尤其是美墨邊界無證移民問題，依然是當前拜登政府最難取捨、最難平衡、最難取得各方共識的幾項議題之一，這種分歧不只存在於兩黨，在民主黨內也高度分化，這反讓移民問題在期中選舉前聲量變小，但依然不容迴避。

拜登就任總統初期，就下令廢除多項前總統川普時期的移民規範，因為這些規範遭指對待無證移民不人道；不過到目前為止，部分移民權益提倡人士批評，拜登做的並不夠，尤其是考慮繼續推動「留在墨西哥」政策等。

該政策要求在美墨邊界聚集、試圖進入美國的民眾在程序確認之前，必須先留在墨西哥；由於當地收容環境惡劣，曾有法官指其做法「並不合適」。

目前移民問題在華府的聲量變小，這是因為民主黨內議員顧慮明年期中選舉選情，不希望在這時候讓此立場分歧的議題浮上檯面。

競逐德州州長參選資格的前國會眾議員歐洛克(Beto O'Rourke)是少數敢言及此議題的民主黨人，曾在接受德州媒體KTVT訪問時說，拜登在移民問題上能夠做得更好，但是處理事項的「優先度」不夠。

歐洛克正面挑起移民話題，就必須面對共和黨人對無證移民激增，「邊境危機」的指責；邊境巡邏隊的數字顯示，2021會計年度(去年10月至今年9月)有超過160萬人企圖穿越邊境，是前一年度的四倍以上，刷新歷史紀錄。

移民問題在近期仍有些進展，例如近期國會眾院通過、規模近2兆的預算案中，就包括擴大工作許可等移民相關條款，儘管在改革國家移民體系上並不算是重大舉措。

有線電視新聞網(CNN)本月初進行的民調顯示，14%的民眾認為「移民」是當前美國首要議題，次於經濟的36%及新冠疫情的20%。

這表明移民問題關注者雖非多數，但仍有相當數量的國內民眾關心；且對拜登而言，能否在此問題上找到平衡點，也關乎自己在黨內的聲望。

移民權益組織「美國的聲音」(America's Voice)發言人瑞夫林(Douglas Rivlin)就說，處理此問題「很困難」，但是又「不能不去解決它」。

移民 拜登 邊境

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