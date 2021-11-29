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「外國人、非法」冒犯移民？ 7州擬修改法規用詞

編譯洪毅／綜合28日電
今年9月大批海地非法移民入境德州後遭驅逐，最近七個州議會議員提案，擬修正移民用詞，避免為新移民貼上標籤。（Getty Images）
今年9月大批海地非法移民入境德州後遭驅逐，最近七個州議會議員提案，擬修正移民用詞，避免為新移民貼上標籤。（Getty Images）

移民事務上，「外國人」(Alien)、「非法」(Illegal)是普遍存在的詞彙，但是部分人士指責其帶有冒犯性；今年至少有七個州議會議員提案，修正移民相關法規及行政程序上的用詞，以避免為踏上美國，卻非土生土長的民眾貼上標籤。

主張修改用詞的人士主張，「外國人」應當替換成「非公民」(Noncitizen)或「移民」(Immigrant)、「非法」則應換成「無證」(Undocumented)。

目前仍有十幾個州的移民法規及行政程序仍在使用「外國人」、「非法」等措詞；雖然今年至少七個州議會正在討論修正，不過到目前為止，只有加州及科羅拉多州完成立法。

加州法案的提案人之一、民主黨籍州眾議員魯茲‧里瓦斯(Luz Rivas)就說，她到現在還記得，當年她母親手中的居留證上就註記著「外國人」，這讓她感受到「我的家人不屬於這裡」。

里瓦斯說，她提案立法，就是不希望未來的孩子們有跟她一樣的經歷，也希望能夠讓眾多辛勤工作的人們及中小企業主知道，他們屬於加州這個地方。

科羅拉多州的法案提案人之一、民主黨籍州參議員茱莉‧岡薩雷斯(Julie Gonzales)表示，「非法」這樣的詞彙與「移民」連在一起，充滿冒犯、貶低的意味，而且「去人性化」。

「外國人」這個措詞從美國立國之初就開始使用，歷史悠久；近來，拜登政府有意在聯邦的層級內，修正此用詞，例如聯邦海關與邊境保護局(CBP)4月曾指示，除涉及到法規用詞外，應避免使用「非法外國人」之類的措詞，而以「無證非公民」替代。

CBP下屬的邊境巡邏隊是美國最大的執法單位；代理局長米勒(Troy Miller)表示，巡邏隊員固然要執行國家法律，關押特定個人，但是也應當要顧及到他們的尊嚴。

時任邊境巡邏隊隊長史考特(Rodney Scott)當時反對此舉，稱其與法規措詞矛盾，且太過「政治化」；不過在共和黨優勢的德州，儘管相關提案闖關困難，但是提案民主黨州眾議員菲耶羅(Art Fierro)說，阻力並沒有他想像中那麼大。

移民 加州 邊境

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