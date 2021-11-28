民主黨人警告：未落實2020競選承諾 期中選舉將大敗

由於無法控制疫情、通膨及未兌現競選承諾，民主黨在明年期中選舉可能大敗，圖為11月初維州選民投票選州長。(Getty Images)

儘管拜登 總統最近取得一些重大勝利，包括1兆元的基礎設施法案正式簽署、眾院通過近2兆元的開支預算法案，但一些民主黨 人警告，白宮及國會內的民主黨領導層並沒有兌現競選承諾，失去了鐵粉支持，明年期中選舉岌岌可危。

由於拜登政府上台後一直專注上述兩個法案，其他連串早已列為優先的事項，包括擴大投票權、制定刑事司法改革、墮胎權、將聯邦最低工資提高到15元、移民制度改革等，全都停滯不前甚或胎死腹中，這些在2020年大選期間作出的承諾成為泡影，讓不少民主黨支持者大失所望，明年的期中選期未必願意出來投票。

在華盛頓及一些主戰場州，不少民主黨國會議員對能否留住支持者表示關切，在搖擺州更是危險；有人認為，這是受到拜登支持率急劇下跌拖累所致，非裔、拉丁裔、女性和年輕選民對拜登的支持率已下降了兩位數字。

但也有分析認為，不能把所有責任都推在拜登身上，很大部分原因還是來自民主黨本身。領導喬治亞州以馬內利非裔衛理公會的傑克遜主教(Reginald T. Jackson)指出，民主黨將所有時間花在內鬥，讓共和黨人抓住機會，讓選民看到民主黨沒法執政下去。

紐約州民主黨籍國會眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)也警告，民主黨在重要選區內，有可能失去年輕人及有色人種的信任。

但白宮顧問認為，通膨上升、新冠疫情持續是造成忠心支持者有所下降，而不是因為未能兌現競選承諾，只要贏得搖擺不定的選民，尤其是郊區的獨立選民，民主黨就會繼續掌權。

民調 最高10州長 9位是共和黨

另方面，最新的民調顯示，全國最受歡迎的十個州長裡，有九個是屬於共和黨，而拜登的支持率甚至低過最不受歡迎州長。

由晨間諮詢(Morning Consult)公布最新的民調結果，最受歡迎的州長為共和黨籍佛蒙特州長史考特(Phil Scott)，支持率高達71%；唯一進入十大之內的民主黨籍州長，是康州州長拉蒙(Ned Lamont)，支持率為64%，排第七。

最不受歡迎的州長為民主黨籍俄勒岡州州長布朗(Kate Brown)，支持率僅得43%。然而這已高過拜登，在昆尼別克大學(Quinnipiac University)最新民調裡，拜登支持率僅得36%。