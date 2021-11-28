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民主黨盟友 要求白宮加強宣導抗通膨對策

記者顏伶如／綜合報導

過去幾天，拜登政府嘗試向人民說明現正努力減輕通貨膨脹帶來的民生痛苦；拜登總統23日在感恩節前針對經濟發表演說時便提到，許多家長紛紛擔心，不知年底過節是否買得起食物，是否來得及為孩子夠買耶誕禮物，會不會荷包大失血。華盛頓郵報分析，過去幾個月來，民主黨員擔心白宮對通膨問題不夠注重，因此要求白宮官員加強宣導，說明對抗通膨的具體對策，因為物價一路高漲已成為選民最關切的議題。

報導指出，至少四名重量級民主黨民調專家曾向白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)建議，應該加強宣傳拜登打擊通膨的各種政策。知情人士透露，其中一名民調專家建議，白宮在說明時應該點出現今美國經濟裡有哪些壞蛋(villains)，因為大型企業獲利持續頻創新高。

消息人士指出，民主黨在本月初的維吉尼亞州長選舉意外落敗之後，民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納(Mark Warner)便直接向白宮官員建議說，拜登應該把政策焦點進一步聚焦在經濟問題上，要有更常與選民直接對話，說明經濟政策。

白宮發言人貝茲(Andrew Bates)表示，過去幾個月裡，拜登政府一直採取對抗通膨的積極政策。他說，民主黨推動拜登法案裡的某些項目，有助於降低美國民眾經濟負擔，但立法過程中卻遭共和黨阻撓。

一名白宮高層官員說，柯連恩最近接到一名民調專家聯絡，對通膨問題提出關切；柯連恩則對民調專家表示，白宮對於問題已有掌握過去幾個月來也都嚴肅面對，白宮政策方向不會改變。

油價上升、供應鏈危機等因素影響下，通貨膨脹在10月間創下30年新高。一名知情人士指出，對於如何解決通膨問題，白宮苦無對策，部分原因在於若以某些指標來看，美國經濟正在茁壯成長中，例如失業率走低、勞工工資成長。

報導指出，多名知情人士表示，白宮西廂與拜登核心幕僚對於通膨將持續多久，看法分歧。

前總統歐巴馬任內的白宮經濟顧問委員會主席、哈佛大學(Harvard University)教授佛曼(Jason Furman)指出，通膨問題讓所有人都有切身感受，「失業率現在比大家原本預期的來得低，但通貨膨脹率卻比大家原本想像的還更糟糕」。

白宮 拜登 民主黨

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