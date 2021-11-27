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你買了嗎？黑五人潮不若疫前 今年銷售額比去年多3成

編譯郭宣含／綜合26日電
由於供應鏈危機影響，消費者發現到實體店購買比網購更保險。圖為紐約市梅西百貨外。(歐新社）
由於供應鏈危機影響，消費者發現到實體店購買比網購更保險。圖為紐約市梅西百貨外。(歐新社）

未見一早開門搶購潮

許多店家打破傳統，今年感恩節不營業，也減少黑色星期五一早的限時限量「開門大搶購」(doorbuster)，排隊人潮不若以往；店家改在實體店和網路推出整個月的黑五優惠，或在網站舉辦串流活動，不過根據萬事達卡消費脈搏指數(Mastercard SpendingPulse)，「黑五」銷售依舊強勁，業績甚至高於去年。

今年的「黑色星期五」，商店沒那麼擠，開門大搶購的景象也不再，特價品變少，商家改為...
今年的「黑色星期五」，商店沒那麼擠，開門大搶購的景象也不再，特價品變少，商家改為整個月提供特價品。圖為休士頓市的一家購物商場。（Getty Images）

新冠疫情不僅改變消費者習慣，供應鏈紊亂和員工不足也迫使零售商重新思考年度最大購物日黑色星期五；許多民眾在寒風中排隊，盼在「黑五」撿便宜，結果發現許多零售業者因供應短缺，今年提供更少折扣。

許多店家感恩節未營業

華爾街日報(WSJ)報導，許多店家今年感恩節歇業，不若疫情前會在周四營業的傳統；沃爾瑪等大零售業者不再宣傳「開門大搶購」活動，有些業者改在實體店和網路門市提供一整個月的優惠活動，或者讓民眾參加網路串流活動，不用親自到門市購物。

今年的「黑色星期五」，商店沒那麼擠，開門大搶購的景象也不再，特價品變少，商家改為...
今年的「黑色星期五」，商店沒那麼擠，開門大搶購的景象也不再，特價品變少，商家改為整個月提供特價品。圖為俄亥俄州哥倫布市的一家購物中心。（Getty Images）

商務諮詢公司AlixPartners常務董事普里斯曼(Adam Pressman)26日表示，黑五整體消費者流量低，大型零售業者很少或幾無舉辦開門大搶購，「沒看到大排長龍，但還是有人排隊，希望買到折扣商品」。

清倉打折程度5年來最低

投資銀行Cowen分析師指出，今年「黑五」店家的清倉品打折程度創五年多以來最低。

不過許多分析預測今年購物季銷售可創紀錄，零售業者希望在業績和供應短缺之間取得平衡。許多消費者因為疫情少出門而攢下積蓄，雖然現在通膨上升，但許多人仍大肆消費，分析師認為這是購物季好兆頭。

根據追蹤線上購物的軟體公司Salesforce，「黑五」消費者截至中午已消費58億元，比去年同時間增加約7%。

萬事達卡的消費脈搏指數顯示，今年黑五有個好開始，相較於2020年，今年黑五截至上午10時，消費增加12.1%；到了下午3時，零售銷售額的年增幅度更攀至29.8%。

根據萬事達卡，網路購物量依舊龐大，本周網路銷售額預計比去年成長7%，整個節日季估可年增10%。

全國零售聯盟(NRF)估計，今年11月和12月銷售額可望創新紀錄，估計比去年增加8.5%至10.5%、多達8590億元；相較之下，過去五年平均增加4.4%。NRF估計，在感恩節周末消費的人數年增近200萬人，達1億5830萬人，不過仍低於2019年同期的1億6530萬人。

黑五 零售業 疫情

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