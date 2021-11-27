不在家等了… 網購缺貨缺到怕 到店消費估成長8%

今年的「黑色星期五」，商店沒那麼擠，開門大搶購的景象也不再，特價品變少，商家改為整個月提供特價品。圖為加州的一家購物商場。（Getty Images）

過去幾年，店商平台以迅雷不及掩耳之勢橫掃零售業 ，讓實體店哀鴻遍野，但是當前的供應鏈 危機，卻可能反轉今年購物季的趨勢，因為現在很多人發現，相較於在網路上如坐針氈的等待，在實體店內握在手中的商品，更讓人安心得多。

有線電視新聞網(CNN)報導，商業不動產服務公司世邦魏理仕(CBRE)預測，今年實體店銷售額將成長8%，為過去10年來最高的成長率，其主要原因在於消費者今年再度回流到實體店消費，以避免網路下單後，卻遇上貨物延遲送達。

由於供應鏈危機，軟體公司Adobe分析，國內全體網購消費者在10月間，看到超過20億次與缺貨有關的訊息。

市調公司Insider Intelligence零售業分析師李普斯曼(Andrew Lipsman)表示，由於網購缺貨普遍，與其等待貨物送達，不如直接在實體店看到貨品更為放心，故今年購物季將看到過去未有的回流實體店現象。

德勤(Deloitte)會計事務所副總賽德斯(Rod Sides)也說，由於消費者可在實體店真正的將商品放在手中，不若網購後，除了一則日期訊息外只能乾等，故年底的購物季期間，實體店的吸引力可能更大。

實體店的另一項優勢在於，他們通常更善於掌握庫存，因此訂單出錯或延遲的機率比網購要小得多。

「消費者轉向實體店」未必代表消費者必須「親赴店內」，也有許多人選擇向實體店網站下單，再到店取貨或等待貨物送上門，因為實體店網站上列的產品，往往是真實存在於架上或庫存。

李普斯曼預期，各零售商 不會放過這個機會，將會加大力度在自家網站等平台推行促銷活動，吸引更多消費者。

此外，由於運費成本及網購退貨率高的問題，也有望看到更多業者推出類似「到店消費享更多優惠」的活動；例如Calvin Klein、Levi's等品牌的經銷商Randa Apparel & Accessories現在就已將多數廣告開支，用於吸引消費者到實體店，而非網路消費。