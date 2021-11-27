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萬物齊漲吃不消 購買聖誕禮物 今年恐最少

編譯林梅婕／綜合26日電
部分民調指出，今年會是有史以來，最少人購買禮物的一年。(歐新社)
部分民調指出，今年會是有史以來，最少人購買禮物的一年。(歐新社)

通貨膨脹來勢洶洶，雖然零售業者預估今年假期銷售將持續成長，但這些成長主要來自經濟富裕的消費者；甚至有其他民調指出，今年會是有史以來，最少人購買禮物的一年。

據全國零售聯盟(National Retail Federation)預測，11月至12月假期銷售額將成長8.5%至10%，達8434億至8590億元。

然而，伴隨油價和生活用品不斷飆漲，密西根大學(University of Michigan)統計指今年11月的消費者信心指數創下十年來新低；雖然購物人潮不少，但實際花錢的人恐怕屈指可數。

舊金山非營利組織Code Tenderloin執行主任唐娜‧希利亞德(Donna Hilliard)形容：「那些在新冠疫情爆發前就已經生活困苦的人，將面臨更嚴重的困境；大家都把疫情補助金花光，停收租金的政策也恢復了，所有人都很緊張。」

德勤(Deloitte)會計事務所今年9月7日至14日間對4315名消費者做的民調顯示，今年假期有11.5%的人將不會買任何禮物、禮物卡或做其他多餘的娛樂花費，這是該機構自調查以來創下的最高紀錄。

與此同時，高收入家庭今年假期的花費將是低收入家庭的五倍；德勤的消費工業執行主任羅傑斯(Stephen Rogers)說：「你可以看到，2019到2021年，低收入族群的花費比以往減少一半；反觀高收入族群，他們的花費幾乎是兩年前的兩倍。」

年收入逾10萬元的家庭中，每人預計將花費2624元在假期上，比去年成長15%；但年收入低於5萬元的家庭，則每個家庭預計只花536元，比一年前下降22%。

喬治城大學麥克唐納商學院副教授伊斯瓦爾(Karthik Easwar)分析，新冠肺炎重創經濟，但對民眾的影響更是失衡；他說：「我們都有受到疫情衝擊，但在現今的社會結構下，不同環境的人所受的影響不同。」

儘管失業率持續下降，緊縮的勞動市場也帶動薪資成長，但整體的經濟發展差別仍是今年假期間影響銷售成長的主力，「一個富人花5000元到迪士尼樂園度假，與平常花700元、今年卻緊縮開支的小家庭相比，差別顯而易見」。

低收入 疫情 民調

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