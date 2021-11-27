我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種Omicron有多可怕？專家：疫苗效力恐減40%

防堵Omicron 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

供應鏈危機引爆漲價潮 亞馬遜效應 業者跟進

編譯潘勛／綜合26日電
亞馬遜漲價帶來漣漪效應，其它零售商對手也跟著漲價。圖為紐約市史泰登島的一家亞馬遜配送中心。（路透）
亞馬遜漲價帶來漣漪效應，其它零售商對手也跟著漲價。圖為紐約市史泰登島的一家亞馬遜配送中心。（路透）

假期季購物本周開始，消費者上網血拚時可能會發現物價上漲不少，尤其在電商巨擘亞馬遜更是如此；經濟學者指出，亞馬遜對全網物價影響力強大，競爭對手往往在亞馬遜帶頭下跟著漲，讓各家電商物價相符，此一現象已冠上「亞馬遜效應」(Amazon Effect)的稱謂。

華盛頓郵報26日報導，電商分析公司Profitero追蹤幾大電商2萬件暢銷商品，發現亞馬遜相形競爭對手漲價來得快，就追蹤的商品項目，亞馬遜10月份去年同比就漲價7.5%；沃爾瑪漲3.1%、目標(Target)百貨3.6%。

EMarketer指出，亞馬遜是電商巨頭，市占率超過41%，對全網物價影響力龐大。

哈佛大學商學院經濟學者卡瓦羅(Albert Cavallo)表示，有實體店的零售業者商品上架時，也跟隨網路價，不論漲跌，讓物價全面均值化；線上競爭讓物價趨向一致，通膨也一樣；零售業者愈能把線上訂價帶到實體店，亞馬遜效應力量就愈強大。

亞馬遜效應很重要的原因，在聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)指出，10月通膨與去年同比上漲6.2%，為30年來最嚴重，大致是受到能源價格大漲、供應鏈壅塞歷時很久還沒解決所致。

含亞馬遜在內的零售業者正為全球供應鏈堵塞、國內勞工欠缺而傷透腦筋，這兩項因素推高他們的成本。亞馬遜10月表示，打算在第四季多花40億元，用更好的薪酬及福利，以確保所訂貨物能送抵貨倉；目前招聘的季節工有15萬人；整個第三季用在倉儲處理的成本就花了185億元。

長久以來，亞馬遜動用演算法掃遍其他零售商網站，確保自己的商品價格要低於或等於競爭者的，但有時也不盡然，例如18捲一袋的Charmin Ultra Strong大包衛生紙最近賣31.03元，但目標百貨賣18.79元。

亞馬遜平台賣的絕大多數商品都來自第三方供應者，亞馬遜便向後者施壓，確保自己賣價有競爭力。華府檢察長拉辛(Karl Racine)5月便向亞馬遜祭出反壟斷訴訟，說亞馬遜不讓供貨商用更低價格、更好條件，把產品賣給其他線上平台，包括供貨商自己的平台也一樣；這種禁斷行為導致電商市場全面出現「人為的高物價」；但亞馬遜曾表示，賣方在亞馬遜平台的售價要自付責任。

亞馬遜 電商 零售業

上一則

萬物齊漲吃不消 購買聖誕禮物 今年恐最少

下一則

不在家等了… 網購缺貨缺到怕 到店消費估成長8%

延伸閱讀

亞馬遜黑色星期五禍不單行 環團封鎖且員工罷工

亞馬遜黑色星期五禍不單行 環團封鎖且員工罷工
通膨效應 Fed可能提前升息

通膨效應 Fed可能提前升息
大型零售商被盜竊年損450億元 打擊網路銷贓成難題

大型零售商被盜竊年損450億元 打擊網路銷贓成難題
封面故事／折扣戰提前開打 買電子產品看這邊

封面故事／折扣戰提前開打 買電子產品看這邊

熱門新聞

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

2021-11-22 01:14
胡錫進21日再度公開彭帥影片，稱彭帥出席北京青少年網球比賽決賽的開幕式。（影片截圖）

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

2021-11-20 21:12
國際奧林匹克委員會網頁上公布主席巴赫與中國女網名將彭帥視訊通的畫面。彭帥在這次通話中向大家報平安，也希望各方尊重她的隱私。（圖取自國際奧會網頁olympics.com）

彭帥與國際奧會主席視訊通話 聲稱一切安好

2021-11-21 19:41
國際奧林匹克委員會公布主席巴赫(左)與中國女網名將彭帥視訊的畫面。（路透）

特赦組織：國際奧會因與彭帥通話而掉入險境

2021-11-22 14:09
拜登政府資深官員表示，從29日起，美國將限制來自南非和其他7個國家的非美國公民入境，以阻止嚴重變異的新冠omicron變種病毒傳播。圖為芝加哥歐海爾機場。(特派員黃惠玲╱攝影)

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

2021-11-26 14:42
去年夏天在威斯康辛州基諾沙的暴動中槍殺兩人傷一人、聲稱出於自衛的瑞登豪斯，19日獲判無罪。Getty Images

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

2021-11-19 15:05

超人氣

更多 >
防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境

防新變種病毒 美29日起限制南非和其他7國非美公民入境
WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班

WHO命名南非變種病毒為omicron 英暫停6國航班
防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年

防堵Omicron變異株 紐約州進入緊急狀態 將持續到明年
為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善

為何睡覺躺平背超痛 名醫解析2種可能 3招自救改善
彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆

彭帥新電郵再曝光 友人：WTA主席無視她的回覆