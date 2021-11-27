供應鏈危機引爆漲價潮 亞馬遜效應 業者跟進

亞馬遜漲價帶來漣漪效應，其它零售商對手也跟著漲價。圖為紐約市史泰登島的一家亞馬遜配送中心。（路透）

假期季購物本周開始，消費者上網血拚時可能會發現物價上漲不少，尤其在電商 巨擘亞馬遜 更是如此；經濟學者指出，亞馬遜對全網物價影響力強大，競爭對手往往在亞馬遜帶頭下跟著漲，讓各家電商物價相符，此一現象已冠上「亞馬遜效應」(Amazon Effect)的稱謂。

華盛頓郵報26日報導，電商分析公司Profitero追蹤幾大電商2萬件暢銷商品，發現亞馬遜相形競爭對手漲價來得快，就追蹤的商品項目，亞馬遜10月份去年同比就漲價7.5%；沃爾瑪漲3.1%、目標(Target)百貨3.6%。

EMarketer指出，亞馬遜是電商巨頭，市占率超過41%，對全網物價影響力龐大。

哈佛大學商學院經濟學者卡瓦羅(Albert Cavallo)表示，有實體店的零售業 者商品上架時，也跟隨網路價，不論漲跌，讓物價全面均值化；線上競爭讓物價趨向一致，通膨也一樣；零售業者愈能把線上訂價帶到實體店，亞馬遜效應力量就愈強大。

亞馬遜效應很重要的原因，在聯邦勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)指出，10月通膨與去年同比上漲6.2%，為30年來最嚴重，大致是受到能源價格大漲、供應鏈壅塞歷時很久還沒解決所致。

含亞馬遜在內的零售業者正為全球供應鏈堵塞、國內勞工欠缺而傷透腦筋，這兩項因素推高他們的成本。亞馬遜10月表示，打算在第四季多花40億元，用更好的薪酬及福利，以確保所訂貨物能送抵貨倉；目前招聘的季節工有15萬人；整個第三季用在倉儲處理的成本就花了185億元。

長久以來，亞馬遜動用演算法掃遍其他零售商網站，確保自己的商品價格要低於或等於競爭者的，但有時也不盡然，例如18捲一袋的Charmin Ultra Strong大包衛生紙最近賣31.03元，但目標百貨賣18.79元。

亞馬遜平台賣的絕大多數商品都來自第三方供應者，亞馬遜便向後者施壓，確保自己賣價有競爭力。華府檢察長拉辛(Karl Racine)5月便向亞馬遜祭出反壟斷訴訟，說亞馬遜不讓供貨商用更低價格、更好條件，把產品賣給其他線上平台，包括供貨商自己的平台也一樣；這種禁斷行為導致電商市場全面出現「人為的高物價」；但亞馬遜曾表示，賣方在亞馬遜平台的售價要自付責任。