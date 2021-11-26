對中更強硬 德新政府挺台參與國際

德國新執政聯盟的協議中明文表示在一中政策框架下支持台灣參與國際組織，圖為聯盟成員在柏林會談後合影。（路透）

德國 社會民主黨、綠黨及自由民主黨24日敲定共組聯合政府協議，三黨代表色組成的「紅綠燈聯盟」將在後梅克爾時代為德國掌舵。關於外交政策，新政府表示在歐盟的一中政策框架下支持台灣 參與國際組織，並希望和中國 「在競爭中維持公平的遊戲規則」，以及在人權、國際法等任何可能領域保持合作。

德國之音報導，這份題為「勇於追求更多進步」的三黨聯合執政協議文件共177頁，分為九章闡述執政目標，包括應對氣候危機、提高最低工資、大麻合法化及抗疫措施等。

新政府協議提到台灣問題，指出「台灣海峽現狀只有透過和平方式以及兩岸均表示同意的情況下，才能得以改變。在歐盟的一中政策框架下，我們支持民主台灣參與國際組織」。

協議第七章談到對中關係架構，希望且必須在夥伴、競爭及制度等架構下建立對中關係，在人權和國際法基礎上，在任何可能的領域尋求與中國合作，並提到要將新疆人權問題納入討論話題，表示香港應重新實施一國兩制。

新政府希望與中國日益增加的競爭中擁有公平的遊戲規則，在與中國的制度性對手關係中實現德國價值與利益，以及在一致的歐盟中國政策框架建立廣泛的中國策略。此外，新政府也強調中國政策需要和美國協調，「與志同道合的國家合作，減少戰略依賴性」。

談到南海主權爭議時，協議表示，「我們對中國外交政策的期待是，在與周邊國家的和平與穩定中扮演負責任角色。我們也致力於在國際海洋法基礎上解決南海及東海領土爭端」。

對於德國新執政聯盟的聯合執政協議支持台灣國際參與及關注台海穩定和平，台灣外交部發言人歐江安表示，期待與德國新政府提升友好合作，深化各領域互惠互利關係，維護台海現狀及國際和平與繁榮。