NBA球星康特 諷籃網老闆蔡崇信是「中共傀儡」

職籃波士頓塞爾蒂克隊中鋒康特指NBA布魯克林籃網的老闆蔡崇信是「中共的傀儡」。（美聯社）

職業籃球隊波士頓塞爾蒂克隊中鋒康特(Enes Kanter)近來對中國 政府砲火不斷，積極聲援新疆維吾爾族人、西藏、香港 和台灣，而康特這次又將苗頭對準NBA布魯克林籃網(Brooklyn Nets)的老闆蔡崇信，直呼他是「中共 的傀儡」。

職籃波士頓塞爾蒂克隊中鋒康特指NBA布魯克林籃網的老闆蔡崇信是「中共的傀儡」。（歐新社）

康特在推文中標記蔡崇信的推特帳號並寫道：「布魯克林籃網的老闆蔡崇信是個懦夫，而且是中共的傀儡。反對中共政府不代表反對亞裔，甚至有機會可以阻止對亞裔的仇恨，同時反對中國共產黨。人權並非『西方』價值，而是『普世』價值！」

The owner of @brooklynNets@joetsai1999 is a coward & puppet of the Chinese gov’t.



Being anti-CCP does NOT mean being anti-Asian



It's possible to #StopAsianHate & to stand up against the CCP



Human rights are not "western" values, they are UNIVERSAL values!



Spineless Joe Tsai — Enes Kanter (@EnesKanter) November 24, 2021

事情的源頭追溯至前火箭總管莫雷(Daryl Morey)在2019年因為在推特上發表挺香港言論，遭到大量中國球迷批評和抵制，儘管後來莫雷刪文又道歉卻還是無法完全滅火；當時蔡崇信就曾出面回應，稱中國人民的情感已經受到傷害，批評莫雷的發言不當。

蔡崇信還以「致全體NBA球迷的公開信」為開頭發表聲明，內文中提及「那些西方媒體和批評中國的人往往誤會、而且忽略一件重要的事實，中國14億的人民將維護中國領土的完整性，並捍衛國家的主權，這點是沒有商量的餘地。」

至於康特過去則是頻頻批評中國，稱中國國家主席習進平是一名「獨裁者」；而在莫雷挺港事件中為中國護航的洛杉磯湖人一哥詹姆斯(Lebron James)，以及被影射支持新疆維吾爾族人集中營的製鞋大廠Nike，全都遭到康特言論砲火的攻擊。

蔡崇信出身於台北律師世家，長年定居在香港；根據彭博億萬富翁指數，蔡崇信身價約為100億元，還是中國電商阿里巴巴的執行副主席和第二大股東，與中國關係密切。