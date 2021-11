NBA球星康特 諷籃網老闆蔡崇信是「中共傀儡」

職業籃球隊波士頓塞爾蒂克隊中鋒康特(Enes Kanter)近來對中國 政府砲火不斷,積極聲援新疆維吾爾族人、西藏、香港 和台灣,而康特這次又將苗頭對準NBA布魯克林籃網(Brooklyn Nets)的老闆蔡崇信,直呼他是「中共 的傀儡」。

職籃波士頓塞爾蒂克隊中鋒康特指NBA布魯克林籃網的老闆蔡崇信是「中共的傀儡」。(歐新社)

康特在推文中標記蔡崇信的推特帳號並寫道:「布魯克林籃網的老闆蔡崇信是個懦夫,而且是中共的傀儡。反對中共政府不代表反對亞裔,甚至有機會可以阻止對亞裔的仇恨,同時反對中國共產黨。人權並非『西方』價值,而是『普世』價值!」

The owner of @brooklynNets@joetsai1999 is a coward & puppet of the Chinese gov’t.



Being anti-CCP does NOT mean being anti-Asian



It's possible to #StopAsianHate & to stand up against the CCP



Human rights are not "western" values, they are UNIVERSAL values!



Spineless Joe Tsai