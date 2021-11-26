本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文
美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領的跨黨派訪台議員團，26日參訪台總統府及退輔會。台灣蔡英文總統26日在總統府內接見訪問團一行，並在總統臉書直播接見過程。
總統府表示，這是一個月內，美國國會議員二度組團訪台；這不僅展現台美的堅實友誼，也展現美國國會堅定支持深化台美關係。
這是繼11月初美國參、眾議員訪團赴台，又有美國議員團訪台，在台期間會見台灣蔡英文總統及外交、國防高層。訪問團26日晚上離台。
眾議員曝中國「要求取消行程」
眾議員史羅金（Elissa Slotkin）推文指出，在日韓行之後，已抵台灣，將與台灣的領袖討論一系列經濟與國安問題，且半導體供應鏈一定是議題之一；史羅金並說，訪台消息傳出後，辦公室收到來自中國大使館的訊息，要求取消旅行，但是就像訪日韓，訪台是為了重申美國對台承諾。
眾議員梅斯（Nancy Mace）今晚也推文表示，剛抵達台灣，並附上美國與中華民國國旗圖示。不過，她所寫的是「Republic of Taiwan」。
Just touched down in the Republic of Taiwan. 🇺🇸🇹🇼 pic.twitter.com/p7HH8Iet3A— Rep. Nancy Mace (@RepNancyMace) November 25, 2021
美國在台協會（AIT）25日發布新聞稿指出，此行為國會議員出訪印太地區的一環，將與台灣資深領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題。
台灣外交部25日透過新聞稿表示，誠摯歡迎美國聯邦眾議員訪團，表示相信此行訪問將有助進一步深化台灣與美國國會的深厚情誼；指美國國會再度組團訪台，展現美國國會兩院、兩黨對台美關係一致的堅定支持。
台總統府發言人張惇涵表示，此次訪團多位眾議員皆積極支持台灣的國際參與。像是高野及歐瑞德（Colin Allred），即應邀參與今年「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」。
此團包括高野、民主黨籍眾議員歐瑞德、史羅金、雅各布斯（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅斯與幕僚17人；議員各為眾院退伍軍人事務委員會、軍事委員會、外交委員會成員。
美國軍方刊物「星條旗報」（Stars and Stripes）23日報導指出，高野在沖繩談論及中國在區域的挑釁行為；有關台灣，高野說，他希望看到維持現狀，「我們不想看到武力統一」。
上一則
感恩節報復性消費？逛街花錢不手軟 就怕缺工缺貨
下一則
FB留言