本月第2團 美議員團訪台稱抵「台灣共和國」 會見蔡英文

美國 聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野(Mark Takano)率領的跨黨派訪台議員團,26日參訪台總統府及退輔會。台灣 蔡英文總統26日在總統府內接見訪問團一行,並在總統臉書直播接見過程。

總統府表示,這是一個月內,美國國會議員二度組團訪台;這不僅展現台美的堅實友誼,也展現美國國會堅定支持深化台美關係。

這是繼11月初美國參、眾議員 訪團赴台,又有美國議員團訪台,在台期間會見台灣蔡英文總統及外交、國防高層。訪問團26日晚上離台。

美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野率領的跨黨派訪台議員團,26日參訪台退輔會。(記者余承翰/攝影) 美國聯邦眾議員高野率跨黨派眾議員訪問團抵達台灣。台灣蔡英文總統26日在總統府內接見訪問團一行,會面過程在總統臉書直播。(擷自臉書)

眾議員史羅金(Elissa Slotkin)推文指出,在日韓行之後,已抵台灣,將與台灣的領袖討論一系列經濟與國安問題,且半導體供應鏈一定是議題之一;史羅金並說,訪台消息傳出後,辦公室收到來自中國大使館的訊息,要求取消旅行,但是就像訪日韓,訪台是為了重申美國對台承諾。

眾議員梅斯(Nancy Mace)今晚也推文表示,剛抵達台灣,並附上美國與中華民國國旗圖示。不過,她所寫的是「Republic of Taiwan」。

眾議員梅斯(Nancy Mace)推文表示,剛抵達台灣,並附上美國與中華民國國旗圖示。不過,她所寫的是「Republic of Taiwan」。(取自推特) 美國聯邦眾議員院高野(右二)率跨黨派眾議員是在訪問日本、南韓後,昨晚抵台。(圖取自共和黨籍眾議員梅斯推特)

Just touched down in the Republic of Taiwan. 🇺🇸🇹🇼 pic.twitter.com/p7HH8Iet3A