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首位有色族裔 楊恩將掌預算管理局

編譯潘勛、柯立偉／綜合24日電
夏蘭達‧楊恩獲白宮任命接任預算管理局，3月起暫代身分扶正。（美聯社）
夏蘭達‧楊恩獲白宮任命接任預算管理局，3月起暫代身分扶正。（美聯社）

白宮24日正式任命夏蘭達‧楊恩(Shalanda Young)出任預算管理局(Office of Management and Budget)局長，由三月起暫代的身分扶正；華盛頓郵報報導，預算管理局長此一重要職缺數月懸而未定，提名楊恩三月暫代時獲參院63比37票同意，當時有13名共和黨參議員跨黨派支持楊恩。

這項任命案還須經參院確認，一旦通過，楊恩將成為第一位有色族裔的預算管理局長；她秋季開始請產假及育嬰假。

知情人士指出，目前政府要落實經濟施政面臨多重挑戰，因此仰仗扶正後的楊恩帶領預算管理局。

預算管理局扮演重要的協調角色，與聯邦各部會局處共事，監督落實國會通過的各項開支計畫；拜登原擬任命倪拉‧譚頓(Neera Tanden)出任該局局長，但因譚頓過去專批國會議員，遭遇兩黨參議員同聲反對，因此不得不撤回譚頓的人事案考量。

楊恩在眾院撥款委員會(House Appropriations Committee)任職久，獲民主黨高層及兩黨支持，但想擢升她卻三番兩次被阻撓，原因之一在一些民主黨國會議員希望政府能多提拔亞裔人才。

「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center) 資深副董、前參院預算委員會(Budget Committee)共和黨人事主任霍格蘭德(G. William Hoagland)指出，國家為整合各項計畫，沒任命預算管理局長這麼久，誠為不可思議；「局長獲得同意而上任，擁有完整職權，可以跟各部會打交道，整合各機關預算、執行總統的經濟計畫，實在至關重要」。

夏蘭達‧楊恩獲白宮任命接任預算管理局，3月起暫代身分扶正。（路透）
夏蘭達‧楊恩獲白宮任命接任預算管理局，3月起暫代身分扶正。（路透）

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