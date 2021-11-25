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拜登打通膨 「籌碼太少」難抑高物價

編譯郭宣含／綜合24日電
經濟學者認為，拜登總統手上沒太多能夠迅速壓低通膨率的籌碼。(Getty Images)
經濟學者認為，拜登總統手上沒太多能夠迅速壓低通膨率的籌碼。(Getty Images)

歷來許多美國總統試圖平息經濟和政治對消費者通膨的雙重威脅，如今拜登總統也要挑戰對抗通膨，不過目前拜登的行動被認為，恐難迅速抑制高漲物價。

穆迪分析公司(Moody's Analytics)經濟學者詹迪(Mark Zandi)認為，拜登手上沒太多能夠迅速壓低通膨率的籌碼。雖然他的政策立意良善，但有如隔靴搔癢，影響有限。

消費者物價怎麼了？

10月消費者物價指數(CPI)年增6.2%，創下1990年以來最急遽增幅。

通膨不僅使拜登面臨複雜難題與升溫壓力，也超過美國人收入；平均時薪依物價上漲調整後，10月數據年漲1.2%

CPI增加，部分原因卻出自好消息；全球經濟逐漸擺脫去年衰退，尤其是美國意外強勁又迅速復甦，低利率、政府大舉支出，以及全面推動接種疫苗，這些都有助於經濟更快重新開放。

然而業界趕不上復甦速度，能源公司先前因需求下滑而減產，如今需求快速升高，反讓業界措手不及；業者很難找回員工，存貨不足以應付需求，港口和貨運場來不及因應，各國爭買溢價的液態天然氣。最後，這些額外成本就轉移給消費者。

總統有哪些牌？

白宮手上籌碼不多，更多扭轉物價上漲的責任落在聯準會身上。

前總統詹森(Lyndon Johnson)說服企業不要漲價，建議工會凍結調薪要求，此作法被稱作「口頭干涉」(jawboning)。前總統尼克森(Richard Nixon)分別在1971年和1973年控制薪水和物價，雖短暫抑制通膨，但鬆綁後物價便再度飆漲。福特(Gerald Ford)實施「立刻打擊通膨」(WIN)政策，鼓勵自種青菜、減少食物浪費，但多數人嘲笑以待。

拜登上周簽署1兆元基建案，建議聯邦貿易委員會(FTC)調查，是否有非法行動造成油價高漲；拜登還提名聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)續任四年，盼向金融市場保證避免物價失控高漲。

拜登 美國 聯準會

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