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鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

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明年1/22起 非美籍「陸路入境者」 須完全接種

編譯郭宣含／綜合24日電
美國擬自2022年1月22日起，要求所有從事必要旅行的非本國籍旅客，入境美國前須完整接種新冠疫苗。（美聯社）
美國擬自2022年1月22日起，要求所有從事必要旅行的非本國籍旅客，入境美國前須完整接種新冠疫苗。（美聯社）

美聯社報導，聯邦政府擬宣布，從2022年1月22日起，拜登總統將要求所有從事必要旅行的非本國籍旅客，經由 陸路入境美國前須完全接種新冠疫苗，適用對象包括卡車司機、政府和緊急因應人員等。

美聯社最先報導這項新政策的開始日期；白宮已在10月初步評估過此政策，針對必要旅行的旅客規定將與非必要旅客的規定一致。

新規定適用於非美國旅客；美國公民和永久居留居民無論接種狀態如何，仍可入境美國，但可能面臨額外篩檢，因為官方認為他們更容易接觸和傳播新冠病毒，同時也鼓勵他們接種疫苗。

一名聯邦高層官員匿名指出，搭渡輪入境的必要旅客也得在明年1月22日前完整接種疫苗。

該名高層官員表示：「未來幾周會再公布進一步的執行細節，我們預期這些細節大致會跟先前已實施的非必要旅客規定一致。」

聯邦政府10月宣布，凡有外國旅客從陸路或搭機入境美國從事非必要旅行，從11月8日起必須完整接種新冠疫苗。

當時官員指出，當局從1月起也會對必要旅客實施相同的接種要求，這樣有更長過渡期，可避免造成混亂，對卡車司機等勞工尤其如此；卡車司機對北美貿易很重要，疫情初期多數跨邊境交通關閉時，必要旅客仍可暢行無阻。

就算其他國家開放已完整接種疫苗的美國人入境，拜登政府仍對海外非必要旅客維持嚴格防疫禁令，不過多數必要旅客可暢行進出美國。

聯邦政府最早在9月粗擬國際觀光旅遊的新規定，包括未打疫苗的美國人需提供搭機前24小時內的陰性篩檢報告。

聯邦政府未設隔離要求，但航空公司會蒐集數據以供進一步接觸追蹤；目前多數檢測和疫苗規定由航空公司要求與實施。

美國接受世界衛生組織(WHO)緊急授權使用的任何新冠疫苗，包括未獲美國授權的俄羅斯和中國疫苗。

美國擬自2022年1月22日起，要求所有從事必要旅行的非本國籍旅客，入境美國前須...
美國擬自2022年1月22日起，要求所有從事必要旅行的非本國籍旅客，入境美國前須完整接種新冠疫苗。（美聯社）

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