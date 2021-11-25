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鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

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鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

編譯柯立偉／綜合24日電
美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇。（路透）
美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇。（路透）

自聯邦疾病防治中心(CDC)宣布開放所有18歲以上已接種雙劑疫苗的民眾，可在接種第二劑後滿六個月時接種第三劑的政策後，全國過敏和傳染病研究所所長(NIAID)佛奇(Anthony Fauci)日前表示，目前正在考慮是否將接種補強針納入「完全接種」的定義，以鼓勵民眾增加抗體、對抗入冬後可能再度爆發的新冠疫情

佛奇說：「目前『完全接種』的定義是接種兩劑mRNA疫苗或一劑嬌生(J&J)，但這種定義可能會發生改變，我們希望讓盡可能多的人都能接種補強針。」

此外，入冬後全美確診病例數略有增加，平均每日新增9萬5000名病例，佛奇呼籲各州政府不要過早解除口罩強制令；與此同時，由於歐洲大陸正面臨新一波疫情席捲，再度成為新冠疫情的「震央」，世界衛生組織(WHO)因此敦促各國民眾不論是否已接種疫苗，仍要力行防疫措施，繼續戴口罩並維持社交距離。

WHO公共衛生緊急計畫(Health Emergencies Program)主任雷恩(Mike Ryan)指出，由於歐洲各國政府相繼撤銷防疫措施，各國公衛體系將面臨龐大壓力；他說：「即便病例增加，歐洲各國政府仍不改撤銷限制的決定，導致病毒再度在群聚的人群間傳播。」

因此，WHO秘書長譚德賽(Tedros Adhanom Ghebreyesus)24日指出，許多國家現在有一種「錯誤的安全感」，誤以為疫情已結束，或只要接種疫苗就能夠完全免疫；但事實上，即便已完整接種，也只能降低感染、重症或死亡的風險，仍有可能感染病傳播病毒。

譚德賽說：「即便你已接種疫苗，仍須採取安全措施，以防止自己被感染病傳給可能因染疫而死亡的人，因此戴口罩、保持社交距離、待在通風良好的地方仍是對抗病毒的利器。」

疫苗 疫情 口罩

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